Hét nyári kiállítás külföldön, amelyeket nem érdemes kihagyni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Egy jó kiállítás megtekintése változatossá teheti még a legjobb tengerparti nyaralást is - nem beszélve arról, hogy a nyári forróságban a múzeumok légkondicionált volta sem megvetendő szempont. Sőt, a 2017-es nyár bővelkedik jobbnál jobb kiállításokban, amik közül kiemelkedik a kortárs művészeti vonal, mivel az idei egy olyan különleges év, amikor egybeesik a kortárs művészet rajongóinak két kedvenc eseménye, a kétévente rendezett Velencei Biennálé és az ötévente megtartott kasseli documenta.A modern szobrászatot megalapozó svájci Giacometti egyszerre kedvence a művészetelméleti szakembereknek és a műtárgypiaci cápáknak is. A rekordokat döntő aukciós árait elnézve pedig több mint meglepő, hogy a Tate Modern tárlata előtt 20 évig nem volt nagyszabású egyéni kiállítása Angliában.

Giacometti, Tate Modern, London, 2017. szeptember 20-ig

Kép: Alberto Giacometti, Falling Man, 1950, fotó: Tate Britain Kép: Alberto Giacometti, Falling Man, 1950, fotó: Tate Britain

A brit születésű, de főleg Amerikában élő, idén 80 éves David Hockney életmű-kiállítása is a Tate-ből indult, igaz a Tate Britainből. A párizsi bemutató az utolsó lehetőség Európában elkapni a tárlatot, mielőtt az a New York-i The Metropolitan Museum of Art-ba utazik tovább.

David Hockney, Centre Pompidou, Párizs, 2017. október 23-ig

Kép: David Hockey: A Bigger Splash, 1967 Kép: David Hockey: A Bigger Splash, 1967

A spanyol királyi gyűjtemény legszebb manierista és barokk műveiből válogat a római Scuderie del Quirinale aktuális kiállítása, amik tovább árnyalhatják a 16. századi itáliai művészetről kialakult képet.

Idén 300 éve született Mária Terézia, és erre az évfordulóra számos kiállítás is emlékezik, elsősorban persze Bécsben, ahol négy helyszínen lehet megtekinteni a nagyszabású születésnapi tárlatot.

Az idén nyáron Barcelonában látható David Bowie kiállítás is egy utazó tárlat, amit eredetileg a londoni Victoria and Albert Museum (V&A) kurátori állítottak össze. Az elmúlt évtizedek zeneileg és divatügyileg is meghatározó, tavaly elhunyt alkotójára emlékező kiállítás különleges zenei és vizuális effektekkel adja vissza Bowie különleges pályájának hangulatát.

A documentát idén rendezik meg tizenegyedszerre, és idén, talán a gazdasági válságban megtépázott német-görög viszonyokat is javítandó egy új, athéni helyszínnel is bővül a kortárs művészet egyik legfontosabb seregszemléje.

A Velencei Biennálén az idén a szokásosnál is erősebb a magyar részvétel. A magyar pavilonban Várnai Gyula installációja tekinthető meg, míg a központi kiállításba két magyar alkotó, Hajas Tibor és Csörgő Attila munkája is bekerült.