Itt a tavasz, indul az aukciós évad

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Berkes Antal: Az Operaház című festménye 320 ezer forintról indul a BÁV árverésén

március 7-8-i árverésének első napján XIX-XX. századi festmények és bútorok kerülnek kalapács alá. Az olcsóbb árfekvésű művek alkotói között is találhatunk olyan neves mestereket, mint Barabás Miklós, Szőnyi István, Iványi Grünwald Béla, Rudnay Gyula, Barcsay Jenő vagy Victor Vasarely. Érdekesség egy ismeretlen magyar festő 120 ezer forinton induló portréja az idős Kossuth Lajosról.

Az 1845-ös tordai királybokályra a Nagyházi Galéria árverésén 280 ezer forinton kezdődik a licit

A második nap a népművészeté; a választék szinte minden tárgycsoportban gazdag. A tételek többsége néhány tízezer forintos kezdő árat kapott, de a különlegesebb darabokért hatszámjegyű összegről indulnak. Így egy 1863-as kerékgyártó céhkancsó és egy 1848-as réz céhbehívó 320 ezer forinton kezd, a legdrágább erdélyi bokályért legkevesebb 240 ezer, a királybokályért pedig 280 ezer forintot kell fizetni. 180 ezer forinton kezdenek a gazdag butella-kollekció legjobb darabjai és ugyanennyi az induló ára a legszebb, rátétes díszítésű Miskakancsónak is. A kétnapos aukció teljes anyaga itt , illetve itt tekinthető meg.március 8-i aukcióján a legdrágább tétel, egy ismeretlen XIX. századi festő férfiportréja 100 ezer forintról indul, a többi tétel várhatóan ötszámjegyű összegért is megszerezhető lesz. Említést érdemel Xantus Gyula 78 ezer forinton kezdő fekvő aktja, Aknay János 48 ezerről indított kisméretű akrilképe, és a ház utóbbi aukcióin rendre magas árakat elért Baranyay András két csendélet-fotója, melyek együtt 60 ezer forinton kezdenek. A sokszorosított grafikák közül feLugossy László, Gyarmathy Tihamér és Pinczehelyi Sándor egyaránt 15 ezer forintról indított munkáit emeljük ki. Az akció valamennyi tételét itt lehet megnézni.8-án és 9-én kétnapos festmény, műtárgy és varia "bazár-aukcióval" jelentkezik, amin közel 900, javarészt alacsony árfekvésű tétel kerül kalapács alá. A festmények közül Góth Imre, Járitz Józsa és Frank Frigyes egyaránt 220 ezer forintról indított portréi emelkednek ki, a grafikai anyagban olyan nagynevű mesterek sokszorosított munkái is szerepelnek mint Marc Chagall, Christian Schad vagy Frans Masereel. Gink Károly, Balla Demeter és Joseph Kádár fotóit várhatóan néhány tízezer forintért lehet majd megszerezni. Gazdag a választék európai iparművészeti alkotásokból, designobjektekből és népművészeti tárgyakból, valamint ázsiai - többek között indiai, kínai és tibeti - szobrokból, dísztárgyakból, szőnyegekből is. A kisebb munkák közül jónéhány mindössze 1-3 ezer forintos kikiáltási árról várja a liciteket. Hazai aukciókon ritkaságnak számít az a két XVIII. századi délnémet faoltár, melyek legkevesebb 320, illetve 550 ezer forintért lesznek elvihetők. Az aukció tételei itt , illetve itt láthatóak.

Ez a XVIII. századi délnémet oltár 550 ezer forinton kezd a Biksady Galéria aukcióján

A női szépség 100 éve címmel a nőnapnak szenteli március 9-i árverését a. A választék az alkalomhoz illő; a képzőművészeti alkotások mellett, melyek kizárólagos témája a nő, a fésülködőasztaltól az ékszerekig, a színházi táskától a kesztyűig és a parfümös üvegig sok, a női szívet megdobogtató tárgyra lehet licitálni. A festménykínálatból kiemelkedik Czóbel Béla 2,8 millió forinton kezdő női portréja, s kvalitásos munkák képviselik többek között Rippl-Rónai Józsefet, Berény Róbertet, Iványi Grünwald Bélát, Glatz Oszkárt és Medveczky Jenőt is. A nőalakokkal díszített Zsolnay-kerámiák 120 ezer és 1,4 millió forint között indulva várják a liciteket. Az árverés anyaga itt tekinthető meg.

Zsolnay porcelán váza sellő alakokkal - 1,4 millió forintról indul a Párisi Galéria árverésén

ugyanezen a napon papírrégiségeket, dokumentumokat és fotókat árverez. A tételek túlnyomó többsége ezer és tízezer forint közötti áron indul és olyan érdekességek találhatók köztük, mint egy angol folyóirat különkiadása Erzsébet királynő megkoronázásáról. Egy 1678-ban pergamenre írt oklevélért viszont mélyebben kell a zsebbe nyúlni: a dokumentum 35 ezer forintos kezdő árat kapott. Az árverés teljes anyagát itt lehet megnézni.következő gyorsárverése március 16-án lesz, a középpontban Magyarország klasszikus postabélyegzőivel.március 21-i tavaszi kamaraaukcióján a cég profiljához tartozó számos műtárgykategóriából szerepelnek tételek. A festmények, grafikák, ékszerek, porcelánok, órák, szőnyegek és bútorok többnyire néhány tízezer forinton, a drágább tételek 100-320 ezer forinton kezdenek. A régi mesterek gyűjtőit többek között egy ismeretlen XVIII. századi olasz festő 260 ezer forintról induló vallási témájú munkája várja, míg a hazai alkotók művei közül az aukciókon mindig keresett Berkes Antal Operaházat ábrázoló festménye kezd a legmagasabb áron, 320 ezer forinton. Bene Géza csomagban kínált öt absztrakt ceruzarajzáért legkevesebb 220 ezer forintot kell fizetni, míg Szőnyi István hangulatos grafikája 85 ezer forintról indul. A kortárs anyagot Bartl József, Deim Pál és Schéner Mihály munkái fémjelzik. Egy legyező alakú herendi kínálótálra a ritka Siang noir dekorral 140 ezer, egy XIX. századi svájci duplafedeles arany zsebórára 320 ezer forinton kezdődhet a licit. Az ékszerek között egy egykarátos briliánssal ékített fehérarany szoliter gyűrű indul a legmagasabbról, 150 ezer forintról.

A ritka herendi kínálótál 140 ezer forinton kezd a BÁV árverésén.