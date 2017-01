Khordzsin, bokcse, kapunuk - Te tudod, miről van szó?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A XIX. században a Közel-Kelet pusztáin még nagy számban éltek vándorló életmódot folytató nomádok. Közülük talán a legismertebbeknek a türkmén törzsek számítanak, akiknek finom csomózású ún. gölökkel díszített mélyvörös színű szőnyegei bokhara néven voltak forgalomban a nyugati világban. Vámbéry Ármin az első őket alaposabban tanulmányozó magyar utazók közé tartozott. A tudós 1850-es évekbeli kutatóútján mohamedán dervisnek maszkírozva tudta csak biztonságosan megtenni keleti utazását, melyben hihetetlen nyelvérzéke és szívós kitartása is segítette. Dervisruhában Közép-Ázsián át című könyvében részletesen beszámol a türkménekről, akik békés birkapásztorokként élnek sokunk fantáziájában, pedig Vámbérytől tudjuk, hogy nemcsak a birkanyírás, hanem a fejvadászat is egyes törzstagok kedvelt szabadidős tevékenységei közé tartozott.Ezek az állattartásból élő keleti nomádok - akik gyakran véres háborúkat vívtak egymással a jobb legelőkért -könnyen szállítható, gyorsan felállítható, nemezzel fedett jurtákban laktak. Ezeknek a belső kialakítása és szigetelése rendkívül lényeges volt, ahogy ezt például Csingiz Ajtmatov: A versenyló halála című regényéből - a kolhozosítás fontosságán kívül - szintén megtudhatjuk. Az évszázadok folyamán kialakultak a földre helyezett, illetve az összecsukható farácsra akasztott textíliáknak, valamint a jurta rögzítő-, és díszítőelemeinek különböző típusai, melyekből néhányat az alábbiakban mutatok be.Ezeket fekvő szövőszéken olyan egyszerű szerszámok segítségével, mint az olló, lehúzófésű, görbekés - emlékezetből, minden rögzített minta nélkül készítették főként nők, akiknek az egésznapos házimunka mellett "bőven" maradt idejük és energiájuk arra, hogy nemezeléssel, szövéssel és csomózással előállítsák a család számára szükséges textíliákat. Ezek csomószáma legtöbbször négyzetméterenként néhány ezer körül alakult, de előfordultak olyan kisebb tárgyak, melyeknél a négyzetméterenkénti csomósűrűség a tízezret is meghaladta. Alapanyagként az általuk tenyésztett birkák feldolgozott, növényi színezékekkel megfestett gyapját használták (nomádoknál a pamutanyag ritkán fordult elő, mert az ezt szolgáltató gyapotnövény termesztése csak letelepedett népeknél volt lehetséges).A nomád szőnyegművesség jurtához kapcsolódó legjellemzőbb textíliái közé tartozott a jolami , mely a sátor szerkezetének megerősítését, valamint díszítését szolgáló keskeny, hosszú kötélsáv. Mivel a jurta rögzítése a feladata, így mérete annak átmérőjéhez igazodik, így hossza 12 és 14 méter körül, szélessége pedig 0,2 és 0,3 m körül alakul. Általában szövött technikával készül, de lehetnek benne csomózott mintarészek is. Ennek a textiltípusnak a nomád törzsek letelepedésével - funkcionalitásának elvesztése miatt - megszűnt a készítése. (A többféle néven is ismert textiltípusok megnevezéséhez Murray Eiland - Keleti szőnyegek, Budapest, 2004. könyvében alkalmazott írásmódot használjuk.)

A jurta anyaga nemez, a bejáratát azonban a türkméneknél egy csomózott szőnyeg fedte, melyet funkciójából adódóan enszi nek neveztek. Másik elnevezése hacsli, ami mintájára utal, ugyanis tükrét egy nagyméretű kereszt alakú minta osztotta négy egyenlő részre. A felső részen lévő egy vagy két ívelt motívum miatt sokáig úgy vélték, hogy imaszőnyegként használták. Az osztott tükrön egyenes sorokban apró, ismétlődő, egymást keresztező vonalkákból álló minta figyelhető meg. A mai afgán szőnyegművészet gyakran alkalmazza a türkmén enszik mintavilágát.

Az enszihez kapcsolódik, és annak látványát egészíti ki a kapunuk , mely egy fordított U-alakú ajtódrapéria. A jurtaajtó keretére volt erősíthető - az enszi felső részéhez csatlakozott. Általában csomózott technikával készült, aljához ugyancsak gyapjúból készült, színes fonalakon függő díszbojtok tartoztak. A manapság forgalomba kerülő "kapunukok" legnagyobb része használt szőnyegek kivágott bordűrjéből készül, így valójában közük sincs az igazi törzsi ajtódrapériákhoz.

A jurta berendezéséhez tartoztak a díszítő funkcióval is bíró, a tároláshoz és szállításhoz használt sátortáskák. A nagyobbakat, melyeknek mérete 0,7-1,2 x 1-1,8 méter körül alakul csuvalnak nevezik. A kisebbek - a torbák - mérete 0,5-0,7 x 0,9-1,2 méter nagyság között változik. Ezeket nagyobb ruhaneműk, ágyneműk és takarók tárolására és szállítására használták. Hátoldaluk maradék anyagok felhasználásával vagy szövéssel, díszes elülső oldaluk szövött vagy csomózott technikával készült.

bokcse elnevezésű szőnyegtáskát a kisebb háztartási eszközök tárolására használták. Egyes díszesebb változatai a Korán ünnepi tartójaként szolgáltak. Formája négyszögletes, sarkait levélborítékszerűen behajtották. Előre került a csomózott rész, a hátoldal általában egyszerű vászonszövéssel készült.

khordzsin kettős nyeregtáska, tevenyeregre vagy farúdra akasztható tárolótextília. Két táskarészből áll, melyek mérete 0,7x0,7 m körül alakul. Csomózott megjelenési formája a gyakoribb, de ismerünk szövött vagy kombinált technikával készült darabokat is. A két tárolórészt összekötő szövött részben lévő lyukak a khordzsin felakaszthatóságát szolgálták. Lezárása általában - rendkívül ötletes módon, a szájrészeinél lévő gyapjúhurkokon átfűzött szőrkötél, majd a hurkok egymásba illesztése segítségével történt.

Fontos megjegyezni, hogy a nomád törzsek letelepedésével, illetve letelepítésével ezeknek a textiltípusoknak a készítése is jórészt megszűnt. Emiatt ma már kuriózumnak számítanak Európában ezek a tárgyak, melyeknek formakincse és díszítményrendszere egy olyan ősi múlt tanúbizonysága, melyben az ember és a természet még megbonthatatlan egységként létezett.Görbe Márkművészettörténész, szőnyegbecsüs