Megfizethető art deco műtárgyak várják a licitálókat

Bár a műtárgypiaci híreket jellemzően nagy nevek és rekordárak dominálják, a piaci forgalom döntő részét a megfizethető alkotások teszik ki számban és eladási értékben is. Különösen igaz ez a hazai műtárgypiacra, ahol a legdrágább alkotások értéke jóval alacsonyabb a nemzetközi sztártételekénél és így nagyobb szeletet hasít ki a megfizethető piaci szegmens. Ezek között az alkotások közt pedig különösen sok iparművészeti alkotást is találhatunk, melyek elérhető árfekvésben, ám mégis magas esztétikai minőséggel várják a leendő tulajdonosaikat.Az art deco az 1920-as, 1930-as évek meghatározó stílusirányzata volt, ami elsősorban az iparművészet területén alakult ki, de nagy hatást gyakorolt a korszak képzőművészetére, építészetére, divatjára és filmjeire is. Az art deco egyszerre vitte tovább a szecesszió díszítésekben gazdag formakincsét, ám meg is szelídítette azt. Az art deco egy letisztultabb formavilággal jelentkezett, amibe a korszakban feltörő avantgárd művészeti irányzatok, mint a konstruktivizmus, a futurizmus vagy a kubizmus egyes vizuális elemeit is beépítette. Ezzel megszelídítette az avantgárd radikális művészet- és társadalomátalakító programját, úgy hogy annak stílusjegyeit beágyazta a kor polgári művészetébe.Az alábbiakban hat olyan, az art deco hatását mutató műtárgyakat mutatunk be, melyek hamarosan elérhető árról indulva lesznek licitálhatóak a hazai aukciós piacon.A nagyhírű, a szecesszióban is kiemelkedő Zsolnay gyárat is elérte az art deco hatása, amit jól mutat ez az 1940 körüli madaras váza.

Kiemelkedő gazdagságú, gyöngysorral díszített ez a teáskanna, ami az art deco virágzásának kezdetén, az 1920-as évek elején készült Budapesten.

Kádár Béla az egyike azoknak a magyar képzőművészeknek, akiknek művészetére nagy hatást gyakorolt az art deco. Ez a műve, mely játszik az absztrakció tanulságaival, de megőrzi a figuralitását is, jó példája ennek.



Kádár Béla: Figuratív kompozíció , Tus, papír 195 × 225mm Jelezve jobbra lent: Kádár Béla
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

Ez a szokatlan méretű bonbonier az egyik legnevesebb német porcelánmanufaktúrának, a 19. században alapított Fraureuthi Porcelángyárnak a terméke.

A bólé, melynek fogyasztására ez a készlet szolgál, alkoholos italok és gyümölcsök keveréke, ami különösen szilveszter táján volt népszerű.

Polgár Kálmánnak, akinek a műhelyéből ez az elegáns vázapár is kikerült, az 1920-as években a Kazinczy utcában volt ezüstárugyára.