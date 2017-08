Merj műtárgyba fektetni - most szakértőktől tudhatod meg az alapokat, fortélyokat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Deloitte Art & Finance Riportjának kutatása szerint a műgyűjtésben egyszerre vannak jelen az esztétikai és a gazdasági szempontok is. A gyűjtők 72%-át kombinált motivációk hajtják: bár szenvedélyből gyűjtenek, de közben figyelnek a befektetési szempontokra is. A gyűjtők legerősebb motivációja, amit 71%-uk említett, a megszerzendő műtárgy érzelmi értéke, de 64%-uk számára a befektetés megtérülése is fontos motiváció, míg a harmadik legjelentősebb faktor 61%-kal a műtárgyvásárlással járó társadalmi megbecsülés. Azonban a kizárólag befektetési célú műtárgyvásárlás igen ritka, mindössze a gyűjtők 6%-át, és a néhány ezzel foglalkozó befektetési alapot jellemzi.

A műgyűjtők motivációi. Forrás: Deloitte

Ahhoz, hogy valaki sikeresen vágjon bele a műtárgybefektetésbe, és egyszerre tudjon olyan alkotásokat vásárolni, amiket szeret és jó befektetésnek is számítanak, érdemes figyelni pár kezdőlépésre.Első lépésként érdemes megismerni a műtárgypiacot és ezen belül is az aukciók világát. Természetesen a galériás piac kiismeréséhez is sok fortélyt lehet elsajátítani, de a műtárgykereskedelem legtitokzatosabb része mindig az árverés volt, ahol rövid idő és nagy nyomás alatt kell megfontolt üzleti döntést hozni. Ehhez pedig érdemes alaposan megismerni a piaci trendeket, az aukciós tételeket és a piac legfontosabb szereplőit is. Az alapos felkészülés hozzásegíthet ahhoz, hogy ne csak az árverés alatt, de előtte és utána se érje meglepetés a kezdő műgyűjtőt. Éppen ezekbe a tudásokba fog bevezetést adni Emőd Péter Mielőtt koppan a kalapács - az árverések titokzatos világa előadása 2017. szeptember 18-án.Az aukciós piac megismerését a kortárs művészet piacának feltérképezése követheti. A kortárs piac tranzakciói jellemzően galériákon, vagy akár közvetlenül az alkotókon keresztül zajlanak. Ez az a piaci szegmens, ami az elmúlt évtizedekben radikálisan felértékelődött, és így a legnagyobb befektetési hozamok is ezen a területen várhatóak. Éppen ezért a kortárs piacon az üzleti kockázatok is magasabbak, így az alapos megismerése elengedhetetlen. Mivel a kortárs művészet piaca még a teljes műtárgypiacnál is informálisabb módon működik, ezért az előzetes tájékozódás és felkészülés kiemelten fontos. Ennek a jelentőségét nem lehet elégé hangsúlyozni, mivel a kortárs galériák és vásárok világa bármilyen izgalmas is, elsőre sokaknak ijesztő lehet. Abban, hogy ez ne így legyen, sokat segíthet Spengler Katalin A hazai kortárs műtárgypiac - kezdő lépések és tanácsok című előadása 2017.szeptember 25-én.Végül, de nem utolsó sorban érdemes megismerkedni az aukciósházak sztártételeivel és sztárművészeivel is, melyeknek az árazása és piaci pozíciója sok tanulsággal szolgálhat a műtárgybefektetéssel csak most ismerkedők számára. A nemzetközi aukciós piac legnépszerűbb művészeinek, mint Picassónak, Basquiatnak vagy Modiglianinak a csúcsárai 100-200-300 millió dollár körül mozognak, míg a legdrágábban eladott hazai alkotók, Hantai Simon és Moholy-Nagy László legmagasabb árai 4-6 millió dollár környékén mozognak . Bár ebbe a kategóriába csak a művészek egészen kis százaléka kerül be, de befektetési szempontból is érdemes végiggondolni azt, hogy mi alapján lesz valakiből az aukciók sztárja, és kik lehetnek a mai feltörekvő művészek közül azok, akik idáig vihetik. Az aukciós piac felső 1%-ának a megértéséhez pedig nagy segítséget adhat Martos Gábornak Az aukciók sztárjai - az elmúlt évek legsikeresebb külföldi, illetve hazai aukciós szereplői című előadása, melyre 2017. október 2-án kerül sor. műtárgy.com által rendezett három alkalmas műtárgybefektetési előadássorozatának célja az, hogy az előadások és az azokat követő beszélgetések során információhoz juttassa azokat, akiket érdekel a műtárgypiac, illetve annak a befektetési aspektusai. A három előadó, Emőd Péter, Spengler Katalin és Martos Gábor a hazai műtárgypiac legnagyobb tudású szakértői közé tartoznak, így a résztvevők a legjobbaktól tanulhatnak. A három előadás hiánypótló a magyar műkereskedelmi piacon, és lehetőséget ad a műtárgypiacot eddig csak távolról figyelőknek arra, hogy megismerjék a piacot, és ezekkel a tudásoknak a birtokában üzletileg is sikeresen vásároljanak műtárgyakat.Műtárgybefektetései előadássorozat:

1, Mielőtt koppan a kalapács - az árverések titokzatos világa

Előadó: Emőd Péter 2017.szeptember 18. 17:00

2, A hazai kortárs műtárgypiac - kezdő lépések és tanácsok

Előadó: Spengler Katalin

2017.szeptember 25. 17:00

3, Az aukciók sztárjai - az elmúlt évek legsikeresebb külföldi, illetve hazai aukciós szereplői

Előadó: Martos Gábor

2017. október 2. 17:00