Mutasd Magad! - Bemutatkozik Eszteró Anett

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Eszteró Anett a Mutasd Magad! kiállításon.

Az Átalakított könyvképek egy két darabból álló interaktív , nagyméretű művészkönyv csoport. Témájában a lakótelepeket, paneleket és ezek mini szubkultúráját dolgozza fel, ezzel egy időben pedig a könyv és lakótelep viszonyára is reflektál. A témaválasztás több szempontból személyes, hiszen Eszteró Anett az igazi és meghamísíthatatlan magyar lakótelepi valóságban nőtt fel. Ez a munkái többségére erőteljesen hat, mint akárcsak a street art, graffitik világa is. Ahogy ő megfogalmazta, beleszerelmesedett a panelekbe, a liftekbe, a falfirkákba és a karcokba. Ezeknek egyes apró részleteit fotókon gyűjti és forgatja át a saját művészetébe. Ösztönösen foglalkoztatja, hogy egy-egy ilyen őszinte firka esetében mi lehetett a motiváció és miben lesz ez más, ha ő festi meg és ezzel átintegrálja a képzőművészetbe.

Bal: Eszteró Anett: Átalakított könyvképek, II.Blokk . Művészkönyv csoport. 95,5x95,5cm, vegyes technika, régi könyvek fatáblán, 2 teljes festmény, amik mágnessel variálhatóak és lapozhatóak, 2014. Jobb: Eszteró Anett: Átalakított könyvképek, I.Blokk. Művészkönyv csoport. 92,5x97,5cm, vegyes technika, régi könyvek fatáblán, 5 teljes festmény, amik mágnessel variálhatóak és lapozhatóak, 2014. Forrás.

A trash kultúra témájában inspirálja őt, az alkotások megvalósítási módja azonban változó. Találkozhatunk letisztultabb művekkel, de egyes grafikáinál a linók elcsúszása is rájátszik a tartalomra. Az utóbbira szemléletes példa egy folyamatban lévő munkája a Csepel szigetről készült ironikus hangvételű ábrázolás.

Eszteró Anett: CSEPEL. Linóleummetszet, fogyasztásos technikával, 2017.

A hagyományos sokszorosító technikák, eljárások, mint a linóleummetszés vagy litográfia illetve a kísérletezés jellemzőek alkotói módszerére. A Message: Jézus szeret téged! című munkáját egy hal lenyomtatásával és linóleummetszéssel hozta létre. Ez esetben is megjelenik a falfirkák iránti rajongása, hiszen a "Jézus szeret téged!" felirattal gyakran találkozhatunk házfalakon, mosdókban, buszmegállókon. Az üzenet egyszerűségéhez hasonló képi megjelenítésre törekedett, a keresztény szimbolikát is használva. Konzulens tanára ennél a feladatnál Gábor Imre volt.

Eszteró Anett : Message: Jézus szeret téged! 70x100 cm, vegyes technika (monotípia, hal lenyomtatva, linómetszet), 2016.

Érdeklődésének középpontjában helyezkednek el a művészkönyvek is, ez már a fentebb említett diplomamunkájában is meghatározó volt. Újabban pedig a könyvkötészet is intenzíven foglalkoztatja, ahogy ezt egy szinte minden irányba nyitható leporellós könyve is bizonyítja.

Eszteró Anett: Altar(t) Book Gyűjteményes könyv. Művészkönyv, vegyes technika, 2017.

Anett művészetéből és magánéletéből pedig egy el nem hanyagolható tényező Zsemberi-Szígyártó Miklós grafikus, akivel a Mutasd Magad! kiállítás során egy térben jelenhetnek meg munkáik által. Kedves és szerencsés véletlen, hogy magánéletükben egy párt alkotnak, hiszen Miklós szintén a pályázat díjazottjainak egyike, Vele a következő alkalommal ismerkedhetünk meg.

Eszteró Anett és Zsemberi-Szígyártó Miklós a Mutasd Magad! kiállításon.

Szerző: Bárdi Sára; műtárgy.com