Öt kiállítás, amelyet nem érdemes kihagyni az ünnepek között

Sokaknak a karácsony és szilveszter közötti napok azok, amikor kipihenve az egész éves munkát, végre el tudnak menni egy-egy múzeumba, kiállításra. Egy-egy kiállítás nem csak nagyszerű kikapcsolódás lehet, de új, izgalmas szellemi élményeket is jelenthet. Szerencsére manapság a múzeumok is egyre jobban figyelnek arra, hogy egy kiállítás minden generációt megszólítson, így egy kiállításnézés lehet családi program is.Hogy megkönnyítsük a választást, a következőkben öt olyan nagyszabású tárlatot mutatunk be, amelyet feltétlen látni kell!Épp karácsony előtt nyílt meg a 90 éve született festő, Ország Lili életművét bemutató kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A Kolozsváry Marianna által rendezett tárlat a művész életművének az eddigi legnagyobb szabású feldolgozása, melynek különlegessége az is, hogy a kiállításra Ország Lili eredeti elképzelésének megfelelően felépült a Labirintus, benne a művész több mint ötvendarabos labirintus-sorozatával.

Ország Lili: Memento

Szűcs Attila a kortárs magyar festészet egyik legnagyobb neve, akinek a képeit egyaránt elismerik a művészettörténészek, a kritikusok és az aukciós piac is. A Ludwig Múzeumban nyílt, Hornyik Sándor által rendezett kiállításán az elmúlt években készült képei felől nézve mutatják be az egész életművét. Ezen túl annak, aki a Ludwig Múzeumba jár, érdemes megnéznie a két másik, #Bartók és Susan Swartz: Személyes utak, január végéig nyitva tartó kiállítást is.

SZŰCS Attila: Csillagok a mocsárban

A Műcsarnok aktuális nagyszabású kiállítása Az első aranykor, melyet Sármány-Parsons Ilona rendezett. A kiállítás a dualizmus korszakának jellemzően akadémikus festészetéből válogat, és jól mutatja be azt is, hogy milyen volt a 100-150 évvel ezelőtti hivatalos művészet. Emellé nagyszerű levezetést jelenthet Zoltán Mária Flóra: Az avignoni hálószoba című kiállítása. Ezen a január 8-án záró tárlaton a festőművész absztrakt, az avignoni pápai palota kőpadlózata által ihletett képeit lehet megtekinteni.

Jan Matejko: Reytan, Lengyelország eleste, 1866

A világhírű, magyar születésű építész, Breuer Marcell, akinek a leghíresebb épülete a New York-i Whitney Musem of American Art, életműve előtt tiszteleg ez a tárlat. A kiállítás apropója az, hogy megvásárlásra került Breuer asztala, amit nem csak, hogy ő tervezett, de a New York-i irodájában funkcionált, mint tárgyalóasztal. Az asztal kontextusát olyan más, ugyancsak világhírű Breuer-bútorok biztosítják, mint az alkotó csőbútorai, de a kiállításon felbukkannak Breuer-tervrajzok is.

Breuer Marcell: Tárgyalóasztal

Annak, aki kortárs művészetre vágyna, nyugodtan ajánlhatjuk a Capa Központ két, nemsokára záró kiállítását. A Pécsi 25-ön a legfontosabb, fiatal fotósoknak szóló ösztöndíj elnyerőinek az elmúlt 25 évben készült képei közül válogat. Emellett Puklus Péter: Egy harcos epikus szerelmi története című tárlata is látogatható, amely az egyik legtehetségesebb fiatal magyar fotós friss munkáit mutatja be.

Puklus Péter: Egy harcos epikus szerelmi története, 2016

Forrás: mutargy.com