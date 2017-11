Plakát, a megunhatatlan

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Plakátok filmrajongóknak

Az alábbiakban olyan plakátritkaságokat ajánlunk, amelyekre egy jelenleg futó aukción licitálni lehet, és amelyek között a történelem iránt érdeklődők és a filmrajongók is megtalálhatják a kedvükre valót.A filmplakátok érdekessége abban rejlik, hogy a rendszerváltás előtt a külföldi, világsikert arató filmeknek is itthon készültek a plakátjaik, neves grafikusművészek által. Egy-egy filmhez több alkotás is készült, majd a legjobbnak vélt munka vált hivatalossá. Ezekre a plakátokra így aztán az egyedi hangvétel jellemző, ami kifejezetten értékessé és érdekessé teszi őket.A Bud Spencer és Terence Hill filmek rajongóinak figyelmébe ajánljuk a Szuperhekusok című film 1985-ös, Hodosi Mária által tervezett vidám plakátját, ami kicsit visszarepít minket a nyárba.

A világhírű Queen zenekar 1986-ban lépett fel a Népstadionban. Azok számára, akik lemaradtak a fellépésről, a koncertről film is készült, Magic- A Queen Budapesten címmel. A filmhez készült plakátra most lecsaphatnak az együttes rajongói.

A Drágán add az életed című akciófilm 1988-ban jelent meg, a fiatal Bruce Willis főszereplésével, aki részben ennek a filmnek köszönhette népszerűségét. A filmhez 1989-ben itthon készült plakát stílusában kifejezetten festői.

Plakátok a háború előttről

A II. világháború előtt készült plakátok már csak koruknál fogva is értékesek. Az aukción rendkívül jó állapotban lévő, igazi ritkaságszámba menő művekkel is találkozhatunk.A hadikölcsön jegyzésére buzdító litográfia tervezője Haranghy Jenő, illusztrátor, plakát- és bélyegtervező, aki az Iparművészeti Iskola tanáraként is működött. Ő tervezte a Műcsarnok timpanonjának mozaikdíszét is, 1941-ben.

Az 1935 körül készült cirkuszi plakát Fényes György cirkuszának kerékpáros akrobata számát volt hivatott népszerűsíteni. A vállalkozó 1935-ben nyerte meg a főváros cirkusz bérlésére kiírt pályázatát, az általa vezetett intézmény 1943-ig nagy sikerrel működött, 1944-ben a bombázások miatt már nem lehettek előadások.

1930 körül készült ez a reklámplakát, amely az Emergé kerékpárgumira hívta fel a figyelmet. Ez a litográfia felidézi a két világháború közötti polgári élet hangulatát, és megmutatja azt is, hogy ekkoriban a reklámokat művészi igénnyel dolgozták ki.

Politikai plakátok

A közelgő aukción egészen a századelőtől kezdve minden korszakból találhatunk politikai plakáttörténeti érdekességeket. Ez azért is nagyon jó, mert minden korszakról nagyon sokat elárulnak a politikai plakátjai (is).Ezen az 1936-os plakáton zöld háttér előtt lendületes alakok sietnek, minden bizonnyal a hűvösvölgyi nagyrétre, ahol a Szociáldemokrata Párt a népünnepélyét tartotta. A plakátról még az is kiderül, hogy a belépő 30 fillér volt.

Az SZDSZ 1989 körül készült választási plakátjáról Nagy Imre néz komolyan ránk. A plakát Ducky Krysztof, Magyarországon élő, Ferenczy Noémi-díjas lengyel grafikusművész alkotása. A művész a Magyar Plakát Társaság egyik alapító tagja.

Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész és animációsfilm rendező plakátja az 1989-es romániai forradalom emlékére készült.

Az aukció anyaga még számos további érdekességet tartalmaz, a teljes kínálat itt tekinthető meg.Szerző: műtárgy.com