Szezonindító grafikák a kalapács alatt!

A grafikai műfajok egyszerre kedveltek a művészek és a gyűjtők körében is. A művészeknek sokszor kísérletezési lehetőséget nyújtanak ezek az olcsó, könnyen előállítható alkotások, és ugyanez a megfizethetőség a műgyűjtőknek is vonzóvá teheti a grafikákat. Sőt, nem csak a kispénzű, vagy a kezdő műgyűjtőknek érdemes körülnéznie a kínálatban, hanem azoknak is, akik az otthonukat szeretnék egy-egy műalkotással díszíteni. Erre a célra a grafikák sokszor alkalmasabban, mint a festmények, melyek nemegyszer olyan méretűek is, hogy egy hétköznapi otthonba nehéz lenne őket elhelyezni.A mostani ajánlónknak, melyben a 20. század kiváló magyar grafikusait mutatjuk be, az alkotási hamarosan licitálhatóak is lesznek a hazai aukciós piacon.Aba-Novák Vilmosnak ez a szénrajza még az előtt készült, hogy 1922-ben megnyílt volna az első grafikai kiállítása az Ernst Múzeumban.

Farkasházy Miklós grafikái már messziről kitűnnek a dekoratív, felszabadult könnyedségükkel. Ennek a pasztellképnek az erős kontúrjai és légy erotikája nem véletlenül emlékeztet az 1920-1930-as évek könyveire és plakátjaira, mivel Farkasházy ezekben a műfajokban is aktív volt.

Bernáth Aurélnak ez a meglepő, ám nagyon bájos, egy nagy- és egy kiselefántot ábrázoló rajza az állatkerti sorozatából származik.

Czumpf Imre a 20. századi magyar grafikai egyik méltatlanul elfeledett alkotója, akinek pedig olyanok formálták a pályáját, mint Kernstok Károly, aki a mestere volt, vagy a francia Abstraction-Création, amely az 1950-es években a nonfiguratív fordulata felé terelte.



Czumpf Imre a 20. századi magyar grafikai egyik méltatlanul elfeledett alkotója, akinek pedig olyanok formálták a pályáját, mint Kernstok Károly, aki a mestere volt, vagy a francia Abstraction-Création, amely az 1950-es években a nonfiguratív fordulata felé terelte.

Hincz Gyula a háború utáni magyar grafika talán legkiemelkedőbb mestere volt, aki ezt a kollázst készítette. Bár Hincz sem nagyon ismert manapság, de ez mintha épp most változva, mivel pár hónapja a váci Tragor Ignác Múzeum rendezett róla egy tudományos konferenciát.

Almásy Aladár az ajánlónk egyetlen kortárs alkotója, akinek ez munkája régi korok és divatok stílusát alakítja egy különleges női portrévá.