A Dow-komponesnek esetében sincs nagy változás, továbbra is a technológiai papírok és a fogyasztáshoz kapcsolható cégek állnak a pozitív oldalon, az olaj viszont nem tér magához, ami gátja a nagyobb emelkedésnek.

Nem romlott el a hangulat a tengerentúlon, most a Dow 0,4%-os pluszban van, az S&P-500 0,7%-kal áll csütörtöki értéke felett, míg a Nasdaq 1,1%-ot javított eddig.

Menetel a hétvége felé a Wall Street 2017.07.07 17:46

A kereskedés félidejéhez közeledve a Dow Jones index 0,4 százalékos, 84 pontos pluszban volt, így 21 405 pont körül járt. Közben az S&P-500 0,6 százalékkal, a Nasdaq pedig egy százalékkal emelkedett csütörtöki záróértéke fölé.

Már a fentiekből is látszik, hogy a technológiai szektor jár élen az emelkedésben, ezt jelzi a Nasdaq kimagasló teljesítménye. Ha megnézzük a Dow-komponenseket, akkor is ugyanez látszik, hiszen a Microsoft és az Apple is a legjobban teljesítő papírok között van.

A másik oldalon a General Electric 1 százalék feletti gyengülését érdemes kiemelni, illetve az olajpapírok is gyenge teljesítményt mutatnak. Utóbbi persze nem véletlen, hiszen a WTI hordónkénti ára 2,4%-kal esett vissza, így 45 dollár alatt jár.