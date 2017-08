Nem vagyunk felkészülve arra, ami jön, és minden befektető életét felforgatja

A MiFID 2-vel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre keresi a válaszokat a Portfolio szeptember 7-ei konferenciája. Ne maradjon le róla, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Piaci konszenzus? Az nincs

1. Kiirtja a MiFID 2. a független szolgáltatást?

Jelenleg a befektetési piacon nagyjából 20-80%-ban vannak független és függő tanácsadást nyújtó szolgáltatók a válaszadók szerint, ez az alapkezelői piacon 10-90-es arányra változhat januártól, a privátbanki és brókerpiaci szektorban tevékenykedő szereplők pedig 10%-nál is kevesebbre becslik a független szolgáltatók arányát.

2. Nem ért egyet a piac abban, ki fizeti majd az elemzéseket

Január 3-án lép életbe az uniós szintű MiFID 2-es irányelv, amelynek célja a befektetési piac erősebb szabályozása mellett a befektetővédelem erősítése. A MIFID 2-es követelményeknek való megfelelés egész Európában nagy kihívás, a hazai piaci szereplők közül sokan még most is úgy látják, hogy rengeteg a megválaszolatlan kérdés.A MIFID 2-vel kapcsolatban. Az, aki független szolgáltatóként működne januártól a piacon, nem fogadhat el semmilyen ösztönzőt sem (kivéve kisebb, nem pénzbeli előnyöket), és ha mégis kapna, azt egy az egyben át kell adnia az ügyfélnek. Ebből kiindulva nem csoda, hogy a megkérdezett piaci szereplők szerint bár eddig is a függő szolgáltatók voltak többségben a piacon, ez januártól még hangsúlyosabb lesz.Ezek alapján itthon majdhogynem csak nagyítóval lehet majd független szolgáltatót találni, ettől mégmajd, például azzal, hogy minden díjat, jutalékot vagy nem pénzbeli előnyt úgy kell értelmezni, hogy annak célja az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás javítása, és bizonyítani is kell, hogy erre a célra lett felhasználva.A másik fontos kihívás az új szabályozással kapcsolatban az elemzések árazása és fizetése. A banki és az elemzési szolgáltatók oldaláról az a nagy kérdés, hogy miképp árazzák be az eddig a kereskedési díjakban megfizetett elemzéseket, másik oldalról pedig az okoz kihívást, hogy az elemzést vásárló szolgáltató saját zsebből vagy az ügyfelek pénzéből fizessen az elemzésekért. Az alapkezelőknél emellett az is kérdés, miképpen osszák fel az elemzések díját az egyes alapok között.Elsőre azt gondolnánk, hogy ha fizetni kell az elemzésekért, akkor az eddigiekhez képest jócskán megcsappan majd a számuk, ehhez képest a megkérdezett alapkezelők és brókercégek nem várnak érdemi változást ezen a téren. Az már jóval érdekesebb eredmény, ami arra a kérdésre jött ki az alapkezelőknél, hogy saját zsebből vagy az ügyfelekkel fizettetik ki az elemzéseket.Erre a kérdésre nagyon eltérő válaszok születtek, és ezt az alábbi kördiagram is bizonyítja.. Az átlagos értékeket véve valamennyivel, de inkább az a vélemény vezet a piacon, hogy a szolgáltatókra hárul az elemzések költsége.

3. Okosabb lesz az ügyfél? Igen! Várjunk csak...nem is!

Van olyan magyar alapkezelő, aki úgy látja, hogy az elemzések kifizetésének mikéntje főként üzleti döntés lesz. Az árérzékenység nagy az ügyfelek között, ráadásul a portfóliókezelt ügyfelek száma is jelentősen csökkent a nyugdíjpénztári piac beszűkülése óta, így. Ebből a szempontból inkább azoknál a szolgáltatóknál lehet könnyebben kivitelezni az elemzési díjak ügyfelekre hárítását, amelyek nagyobb ügyfélszámmal rendelkeznek.Ez is egy olyan kérdés, amiben nem ért egyet a piac. A MiFID 2. előírja, hogy az ügyfelek felé minden költséget részletesen be kell tudni mutatni, nincs többé rejtett vagy összevont költség, januártól az ügyfél is látja, pontosan mire és pontosan mennyit vontak le a szolgáltatók (az egyes esetekben elvárt jövőbeni költségbecslésekre és hasonló abszurdumokba most inkább nem megyünk bele). Mindez persze nem csak a költségekről szól, a terméktájékoztatók tartalma is bővülni fog.A Portfolio által megkérdezett piaci szereplők szerint egyrészről pozitív, hogy növelné a direktíva a költségtranszparenciát és ezzel az ügyféltájékoztatás minőségét, de korántsem biztos, hogy ezzel a kívánt célt érik majd el a felügyeleti szervek. Sokakat ugyanis elrettenthetnek a számok, ez pedig ügyfélvesztést is eredményezhet, holott a legtöbb esetben nem a költségek mértéke, csak annak közlési módja változik.A válaszok alapján

4. Sokszorozódik a szolgáltatók költségterhe

Amiben egyetértés van a piacon az, hogy, a költségterhek legnagyobb emelkedésével az alapkezelői szektor számol. A megkérdezett alapkezelők szerint átlagban 60% körül emelkedhet az IT, a jogi és adminisztrációs területek költségterhe az új szabályozás miatt, a brókercégek minden területen alacsonyabb, átlagban 15-30% közötti költségemelkedéssel kalkulálnak. A privátbanki szolgáltatók szerint az adminisztratív költségek növekedhetnek leginkább, de jelentős IT-fejlesztésekre is szükség van.

5. Mitől tartanak leginkább a szolgáltatók?

Ügyféltájékoztatás

Forgalmazás egyoldalúvá válása, ügyfélérdekek sérülése

Előzetes/utólagos költségelszámolás- és tájékoztatás

Ösztönzők fizetésének/elfogadásának lehetősége, ezek adminisztrációja

Reporting, compliance

Célpiac meghatározása

Elemzések elfogadása, fizetése

Adminisztrációs/nyilvántartási kötelezettségek megvalósítása

Bonyolultabb napi szintű értékesítési folyamatok

IT-fejlesztési kihívások (költségek, erősforáshiány)

Utólagos, személyre szabott költségkimutatás, költségtranszparencia

A valós ügyféligények és a szabályozói környezet közötti ellentmondások

Kieső bevételeket pótlása

MNB

