Nem mozdulnak az indexek 2017.06.14 18:51

Továbbra is minimális az elmozdulás: most a Dow Jones index 0,05 százalékos pluszban van, hasonló teljesítményt mutat a Nasdaq, míg az S&P-500 néhány pontos mínuszban ragadt. Továbbra is az olajcégek és a JP Morgan vezetik az esést, amit elsősorban a Home Depot drágulása kompenzál.