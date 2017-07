Elárulják a profik, érdemes-e most aranyat venni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az arany nagyon jó menekülőeszköz egyes események kockázatára és miközben a Közel-Keleten fokozódik a feszültség, illetve az Egyesült Államok és Észak-Korea is csörtetik a kardot, szerintünk az aranyban lesz fölfelé irányuló potenciál, ha az események közül bármelyik bekövetkezik

Az arany akkor teljesít jól, amikor más eszközök rosszul, de a legjobban akkor teljesít, amikor az emberek elvesztik a hitüket a központi bankárokban

Jelenleg 1213 dollárt kell adni egy uncia aranyért, a nemesfém árfolyama pedig június eleje óta gyakorlatilag folyamatosan esik. Több oka is van az arany népszerűtlenségének: az emelkedő kamatkörnyezet az Egyesült Államokban és a dollár erősödése is ilyen.Nitesh Shah, az ETF Securities aranypiaci stratégája szerint viszont az infláció jól jön majd a nemesfém árfolyamának, mivel hagyományosan sokan hedge-elik az inflációt ezzel az eszközzel. Shah arra számít, hogy tartósan 2% fölötti lesz az infláció a tengerentúlon, a reálkamatok pedig a kamatemelés ellenére is nyomottak lesznek. A szakember 1260 dollár körüli aranyárfolyamra számít az év végére.- véli a szakember.Adrian Ash, a BullionVault kutatási igazgatója szerint az arany most nyomott áron kapható, ő is a nemesfém menekülőeszköz mivoltát emelte ki.- mondta a szakember.Suki Cooper, a Standard Chartered nemesfém-elemzője szerint is most jó vételi lehetőséget kínál az arany, viszont rövidtávon lehet, hogy továbbra is alacsonyan marad a nemesfém árfolyama, többek közt azért, mert India megemelte az arany adóterheit.A UBS elemzői úgy vélik, hogy hosszú távon is 1200 dollár körül fog maradni az arany árfolyama, jelenős elmozdulás nem várható.