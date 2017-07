Megpiszkálná a nyugdíjpénzeket az EU

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A szigorúbb adatközlési előírás várhatóan 1500-2000 nyugdíjalapot érint majd az EKB becslései szerint.

Az EKB közlése szerint az európai nyugdíjalapok jelentős szerepet töltenek be a monetáris politikai szempontból, de azok működésére, kockázatkezelésére és befektetési döntéseire vonatkozóan nincs elegendő információ. Ezen változtatna most az EKB, amelyAz évek óta tartó alacsony hozamkörnyezet miatt már többször is felmerültek azzal kapcsolatos kételyek, hogy az alapok képesek-e megfelelő hozamot és vagyont felhalmozni ügyfeleiknek addigra, mire nyugdíjba vonulnak. Az EKB elsősorban azt szeretné ellenőrizni, hogy a nyugdíjalapok által vállalt befektetési kockázat és a cash flow összhangban van-e a nyugdíjfizetési kötelezettségükkel., de a többi érintett, elsősorban független/önálló alapoknak értékpapír szintű bontásban kell közölniük a tranzakciós adatokat, amelyek többek között az eszközökre és forrásokra, a szektoronkénti befektetésekre, a lejáratra és a befektetések földrajzi megoszlására is kiterjedne. Az EKB ezzel azt is tudná ellenőrizni, hogy a nyugdíjalapok milyen befektetési döntéseket hoznak a monetáris politikai intézkedésekre reagálva.. Az EKB közlése szerint a nemzeti jegybankok döntése értelmében, de minden eurózónabeli tagországnak kötelező a szektor 80-85%-áról jelentést küldenie az EKB-nak.