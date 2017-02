Négy csapás, amely megtizedelheti az összekuporgatott nyugdíjadat

A nyugdíjcélú megtakarítások jövőjéről is szó lesz a Portfolio Biztosítás 2017 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

1. Túl alacsony diverzifikáció

Éppen ezért nemcsak termékeken belül érdemes egy diverzifikált portfóliót összeállítani és jól megosztani a kockázatot különféle értékpapír-típusok közt, hanem érdemes egyszerre több termékben, több szolgáltatónál is tartani a pénzünket.

önkéntes nyugdíjpénztárakra évente maximum 150 ezer forintot,

NYESZ-re évente maximum 100, illetve 130 ezer forintot,

nyugdíjbiztosításra évente maximum 130 ezer forintot vehetünk igénybe,

a termékekre évente összesen visszaigényelhető szja mértéke 280 ezer forint.

2. Túl magas költség

Arról, hogy melyik nyugdíjcélú terméket és miért érdemes választani, itt foglaltuk össze:A legtöbb profi befektetési szakember szerint az egyik legnagyobb hiba az lehet, ha(vagyis diverzifikálunk), legyen szó bármilyen befektetésről, megtakarításról. Hihetetlenül fájhat ugyanis az, ha például nyugdíjazás előtt 20 százalékot esik a részvényekben elhelyezett megtakarításunk értéke egy piaci anomália miatt és ezért még évekig kell várnunk, hogy a befektetői bizalom visszatérjen.Ebben az elképzelésben az állam is támogat, hiszen a nyugdíjcélú termékekre igénybe vehető 20%-os adójóváírás éves maximuma több, mint amit egy adott terméken keresztül fel tudunk venni:Ha végül úgy döntünk, hogy több terméket futtatunk egyszerre,, ami szintén kártékony lehet a befektetésünk hozamára. Jó hír lehet viszont, hogy ezeken aHatesszük a pénzünk, a legtöbbet akkor tudjuk spórolni, ha, a sávos költségszerkezet miatt ugyanis arányaiban kevesebb költséget számítanak fel a nagyobb befizetésekre:

Nominálisan persze ez nagyobb kiadást jelent:

ki tudjuk számolni a portfóliók kezelési költségét (a bruttó és nettó hozamok különbsége alapján),

össze tudjuk hasonlítani, a portfóliónk hozamát más portfóliókkal és más pénztárakkal is, tehát el tudjuk dönteni, hogy egy nyugdíj-portfólió többletköltségét megéri-e kifizetni a magasabb hozamért cserébe.

Emellett érdemes olyan megtakarítási, a magasabb költség (amit aktív kezelésért, diverzifikálásért vagy többszörösen összetett alapok alapja konstrukciókért számítanak fel) ugyanis nem feltétlen jelent magasabb hozamot is.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) évente közzéteszi a nyugdíjpénztári portfóliók bruttó és nettó hozamadatait , ezek alapjánAz etikus életbiztosítási koncepció 2017 januári életbelépése óta jelentősen olcsóbbak lettek a megtakarítási célú(és a nyugdíjbiztosítások egy része is), ha két termék költségeit össze akarjuk hasonlítani a Teljes Költségmutató (TKM) továbbra is jó eszköz erre.Termékeken belül pedig főleg úgy tudunk spórolni, ha(ha unit-linkedet kötünk), sok esetben nem feltétlen éri meg kockázatosabb eszközalapot választani a többlethozam elérésének érdekében. Amellett, hogy a szerződésben 2017 januárja óta kötelező feltüntetni az alapok, az MNB oldalán remek összesítőt találhatunk a biztosítások TKM-értékeiről, alapokra lebontva. Az értékek közti különbséget az alapok mögöttes befektetési költsége okozza, tehát ha egy adott eszközalapnál magasabb a TKM, ennek a mögöttes kezelési költsége is magasabb.Ezen kívül érdemes megjegyezni, hogy több olyan termék is a piacra került a közelmúltban, amely sávos költségelvonást használ, jellemzően egy hosszabb megtakarítási időszakra szóló biztosításnak nagyobb lesz az értékesítési költsége (vagyis az ügynökök jutaléka), mint egy olyannak, amelynél kevesebb idő van hátra a nyugdíjig. Sajnos a nyugdíjbiztosításunk futamidejét nem tudjuk befolyásolni, az a nyugdíjba vonulásig tart.Az alábbi ábrán egy népszerű nyugdíjbiztosítás értékesítési költségszerkezete látható; látható, hogy míg egy 45 éves ügyfélnek az éves díjának 73%-át ki kell fizetnie az ügynökök jutalékára, egy 55 éves ügyfélnek mindössze a 33%-át. Természetesen nem ez a költségelem az egyetlen, ami alapján dönteni érdemes.

érdemes elcsípni egy banki akciót; az egyik bank jelenleg a befektetési jegyek vételi költségét engedi el, ha részt veszünk a megtakarítási programjukban,

viszont találkozhatunk olyan akcióval is, ahol a számlavezetési költséget engedik el.

indokolatlanul drágábbak versenytársaiknál (például magasabb költségért cserébe alacsonyabb nettó hozamot érnek el),

mindössze egy, vagy túl sok mögöttes alapba fektetnek tovább, minden egyes ilyen mögöttes alapnak ugyanis legalább körülbelül 1% költsége van.

nyugdíjbiztosítás esetén 2-3 tranzakciót évente ingyen végezhetünk el (van, ahol korlátlanul válthatunk ingyenesen), ezután 1-2% az eszközalapok átcsoportosítási költsége,

nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a költség nagyon változó annak függvényében, hogy milyen eszközt vásárolunk, pénzpiaci alapokkal, rövid kötvényalapokkal díjmentesen is tranzaktálhatunk, míg egy nemzetközi, "külsős" részvényalapért akár 5-10%-ot is elkérhet a számlavezető pénzügyi intézmény, az is előfordul, hogy több tízezer forintos minimum díjat is megszabnak,

önkéntes nyugdíjpénztáraknál jellemzően párezer forint a portfólióváltás, de van, ahol akciók keretein belül ingyenes.

az aktívan kezelt (jellemzően abszolút hozamú) alapok jellemzően drágábbak a sikerdíj miatt, mint a többi alap, viszont a vagyonkezelő legjobb tudásának megfelelően igyekszik minden piaci környezetben pozitív hozamot produkálni,

a céldátum alapok jellemzően meghatároznak egy jövőbeli dátumot, az indulásuk körül még kockázatosabb befektetési stratégiát használnak, viszont a céldátumhoz közeledve egyre biztonságosabb pozíciókat vesznek fel.

3. Infláció, alacsony hozamkörnyezet

az inflációkövető állampapírok (ezeket például NYESZ-számlára is lehet vásárolni),

az (egyébként rendkívül ritka) inflációkövető betétek,

azok az alapok, amelyek inflációkövető állampapírokba fektetnek; rövid távon ugyanis hiába kártékony a hozamukra az emelkedő kamatozás, hosszú távon a megemelkedett kamatfizetés bővíti az alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét, így tartós infláció mellett a hozamuk is összességében emelkedhet,

illetve minden olyan eszköz, amelynek a kamatozását a kibocsátó megemeli annak érdekében, hogy az inflációt ellensúlyozni tudja befektetőinek számára.

4. Ha túl korán kell a pénz

A legnagyobb kockázat a nyugdíjcélú megtakarításunkra talán mégis az lehet, hogy ha idő előtt fel kell törni a számlánkat és ki kell venni a pénzünket.

a szerződés élettartama alatt felvett adójóváírás 20%-kal növelten való visszafizetése mellett

más adóterhünk is keletkezhet,

valamint a szolgáltató is vonhat le plusz költséget.

Ha aEmellett itt is érdemes óvakodnunk az olyan alapoktól, amelyekAz alapok költségeiről a kiemelt befektetői információs dokumentumokból (KIID) tudunk tájékozódni., hiszen ennek is plusz tranzakciós költségei lehetnek, a gyakori portfólió-váltogatás(vagy ehhez hasonló diverzifikált porfóliókba) fektetünk:A váltási költségeken úgy tudunk spórolni, hogy egySok szakértő egyébként úgy gondolja, hogy nyugdíjcélra is a: egy olcsó nyugdíjszámla és rajta egy stabil gazdaság (például az Egyesült Államoké) részvényindexeit követő alap.Az infláció káros hatása köztudott, a pénzromlás ugyanis a megtakarításunk vásárlóértékét jelentősen ronthatja. Szerencsére számos eszköz létezik a reálhozamok romlásának kivédésére, példáulA legrosszabb persze az a patthelyzet, amiben jelenleg is vagyunk: ha az infláció beindult és a kockázatkerülő eszközök hozama nem tudott ezzel felzárkózni. Idén várhatóan 2,4%-os inflációra kell számítanunk, a jegybanki alapkamat viszont 0,9% és mivel egy átlagos betétre 0,54% kamatot kapunk az MNB adatai szerint és egy éves lejáratú állampapír 2% kamatot fizet, ezért. Szerencsére ez az állapot nem sokáig marad már fenn a várakozások szerint, addig is, azoknak, akik nem állnak még nagyon közel a nyugdíjhoz, érdemes lehet kacsingatni kockázatosabb befektetések felé.Ennek ugyanis súlyos szankciói lehetnek:Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy milyen adóterhek keletkeznek akkor, ha különféle nyugdíjcélú megtakarításokból különféle időpontokban kiugrunk. Jellemzően az összesre igaz, hogy 10 évvel nyugdíj előtt el kell indítani és nyugdíjba kell vonulni ahhoz, hogy a felhalmozott pénzt és állami támogatást ki tudjuk venni belőle.

Ezek felettaz idő előtti megszüntetéskor, a legsúlyosabb szankciókkal talán a nyugdíjbiztosítások élnek. Az úgynevezettmegmutatja, hogy mekkora költséget von le a biztosító az ügyfél megtakarításából (illetve ennek adott részéből), ha adott évben visszakérjük a befektetett pénzünket (a fizetendő adókon felül).Íme három népszerű, az etikus életbiztosítási koncepciónak megfelelő (tartamos biztosítások esetén 20 éves lejáratú) megtakarítási célú életbiztosítás teljes tőkére terhelt visszavásárlási költsége (egyéb költségek nélkül):

részleges, vagy teljes kifizetésnél jellemzően 3000 forintos díjjal tartozunk a szolgáltatónak amellett a költség mellett, amit a bank számít fel a tranzakció elvégzéséért,

amellett a költség mellett, amit a bank számít fel a tranzakció elvégzéséért, ha viszont tíz év előtt akarunk hozzáférni a pénzünkhöz, ezt tagi kölcsön formájában tehetjük csak meg. Ennek díja jellemzően 1% körül mozog és a pénztár kamatot is számíthat fel a kölcsönvett pénzre, ami jellemzően jegybanki alapkamat + 5 százalékpont.

Persze ezek közül egyik költséget sem kell kifizetnünk, ha rendeltetésszerűen használjuk a megtakarítást és lejáratig tartjuk, érdemes ellenállni a csábításnak, hogy hozzányúljunk és elköltsük egy menő kocsira vagy lakásra, illetve ha tényleg mindenképpen kell a pénz, ez legyen az utolsó számla, amihez hozzányúlunk.

Az egyszeri díjas életbiztosításoknak ennél egyébként sokkal kedvezőbbek a visszavásárlási feltételei, olyan szolgáltató is van, amely nem terheli visszavásárlási táblázattal az egyszeri díjas termékeit.Önkéntes nyugdíjpénztár esetén, ha mégis így teszünk, a kiutalás az adó és az értékpapírok normál tranzakciós költsége mellett (ami lehet díjmentes, de akár néhány százalék is) a banki tranzakciós költségeket tartalmazhatja.