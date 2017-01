Nyugdíjpénztártagok, figyelem: januártól él a fontos változás

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az MNB 2017. január 1-től várja el az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszeréről (VPR) kiadott ajánlásának alkalmazását. Az új szabályozó dokumentum ösztönzi a pénztártagok életciklusához igazodó portfóliók kialakítását, hogy azok a számukra legmegfelelőbb "befektetési kosarat" választhassák ki.A jogszabályok 2016-tól lehetőséget adtak a pénztáraknak olyan rendszer kialakítására, amely révén. E kockázat-megosztási lehetőség révén a tagok a hosszabb távon megtakarított vagyonuk egy részét továbbra is elhelyezhetik egy kockázatosabb - ám várhatóan magasabb hozamú - portfólióban, miközben a megtakarítás másik hányadát egy biztonságos portfólióban tartva, tőkéjüket és a korábban elért befektetési hozamukat is megőrizhetik.Az MNB ajánlása egyértelműsíti a pénztárak befektetési politikájának és VPR-szabályzatának szerepét, tartalmát, a két dokumentum közötti eltérést. A szabályzatban a portfóliók választásának szabályait kell rögzíteni, míg a befektetési politika a befektetésekkel kapcsolatos tudnivalókat, a portfóliók befektetési összetételét, azok egymáshoz viszonyított arányát, a befektetéssel foglalkozó személyek kiválasztásával kapcsolatos elvárásokat, a számonkérés rendszerét, a díjazásuk elveit rögzíti. A jegybank mindkét dokumentum tartalmát felülvizsgálja, így biztosítja, hogy a pénztártagok a döntéseikhez minden lényeges információval rendelkezzenek.Így a VPR-ajánlás az időskori öngondoskodás pénztári formáját választók döntő többségének jelent hasznos útmutatást.A jogszabályok 2001-től teszik lehetővé a VPR alkalmazását a pénztáraknak. A VPR révén a tagságnak egymástól markánsan eltérő kockázatú és ennek megfelelően eltérő hozamlehetőséget hordozó portfóliókat kínálhatnak fel, így minden pénztártag saját élethelyzetének, kockázatvállaló képességének megfelelő portfóliók közül választhat. Azon tagoknak, akik e lehetőséggel nem tudnak/kívánnak élni, a pénztár egy (általában közepes, vagy annál kicsit alacsonyabb kockázatú) alapértelmezett portfóliót alakít ki.Az MNB az önkéntes pénztárak folyamatos ellenőrzése mellett fontosnak tartja a fogyasztók pénztári ismereteinek bővítését is. Ennek érdekében az MNB fogyasztóvédelmi oldalán online Navigátor füzetet jelentetett meg az önkéntes nyugdíjpénztárakról, illetve fogyasztóvédelmi tájékoztatóban összegezte a VPR-rel kapcsolatos főbb tudnivalókat.