Nyugdíjválságtól tartanak az amerikaiak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A megkérdezettek 55%-a egyetértett azzal, hogy az ország nyugdíjválsággal küzd.

A válaszadók 80%-a szerint egy átlagos munkavállaló nem tud annyi pénzt félretenni a fizetéséből, hogy az elég legyen majd a nyugdíjas évekre.

A megkérdezett amerikaiak 82%-a szerint a kormánynak egyszerűbbé kellene tennie a munkavállalóknak nyújtott nyugdíjprogramok működését.

A Greenwald & Associates for the National Institute on Retirement Security (NIRS) által készített tanulmány szerint égető szükség lenne az amerikai nyugdíjrendszer megreformálására, mert ha a mostani trend folytatódik, akkor az amerikai nyugdíjas korúak között olyan nagy lesz a szegénység, amilyet utoljára az 1929-es gazdasági világválság idején látott az ország. A 2012-ben 55-64 év közötti 18 millió munkavállaló közül több mint 4 millió élhet szegénységben, mire eléri a 65 éves kort.A telefonos megkérdezésen alapuló felmérés szerint az amerikaiak szerint a magas egészségügyi költségek, az alacsony fizetések és a növekvő adósságok nehezítik leginkább a nyugdíjra való felkészülést. Mindezek mellett a tanulmány még az alábbi fontosabb megállapításokra világít rá: