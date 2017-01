Tíz ország, ahol a legjobb nyugdíjasnak lenni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10. Málta: 81,7 pont

A nyugdíjasként legnépszerűbb országok listáját nem csak a havi megélhetési költségek alapján állították össze a tanulmány készítői, szerepet játszott a pontozásban többek között az ingatlanok vásárlásának vagy bérlésének nehézsége, a letelepedési engedély megszerzésének bonyolultsága, az egészségügyi ellátás színvonala, az infrastrukturális kiépítettség és az éghajlati viszonyok is.Málta több szempontból is a nyugdíjasok kedvenc helye lehet, a gyönyörű szigetország éghajlati adottságai kiválóak. A szigeten havonta nagyjából 2700 dollárból (nagyjából 780 ezer forint) meg lehet élni, egy vacsora is kijön 25 dollárból fejenként (nagyjából 7 ezer forint). A listát összeállító oldal szerint az egészségügyi szolgáltatás színvonala is nagyon jó Máltán, és még az egészségbiztosítás ára is jóval kedvezőbb, mint az USA-ban. További pozitívum, hogy Máltán sosem lehet unatkozni, erről a sziget történelmi látványosságai és az évente több alkalommal megrendezett különféle fesztiválok is biztosítják az ott élőket.

9. Portugália: 83,1 pont

Portugáliában egy nyugdíjas pár nagyjából 1700 dollárból tud kijönni havonta, ami nagyjából 490 ezer forintot tesz ki. Máltához hasonlóan itt is kedvező éghajlati adottságok és több látnivaló is várja a pihenni vágyó nyugdíjasokat, ráadásul havi 2200 dollárért (640 ezer forint) még a fővárosban, Lisszabonban is meg lehet élni.

8. Nicaragua: 83,6 pont

Az ország jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben, ez többek között az úthálózat minőségére is kedvezően hatott. Az itt letelepedő nyugdíjas párok 1500 dollárból (435 ezer forint) is ki tudnak jönni havonta, ráadásul a nicaraguai kávé és csokoládé is messze földön híres.

7. Spanyolország: 84,8 pont

Nemcsak a nyugdíjasok, hanem az európaiak egyik kedvenc üdülési célpontja is a gyönyörű tengerpartjairól és városairól is híres Spanyolország. A nyaralni vágyók mellett sokan vannak már azok is, akik ingatlanvásárlási célból keresik fel az országot, az ingatlanárak ugyanis rendkívül kedvezőek a mediterrán éghajlatú országban. Az ide települő nyugdíjas párok nagyjából havi 1900 dollárból (550 ezer forint) is meg tudnak élni, az ingatlanbérlés költsége és az élelmiszerek ára is alacsony az országban.

