A prémium állampapír lehet a magyar gazdagok új kedvence

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A lakosság pénzügyi vagyonában emelkedő trendet látni, a bruttó, a nettó, illetve a nominális és GDP-arányos mutatók esetében is. Az elmúlt évtizedben Magyarország ingadozott a dél-európai és nyugat-európai minta között, tehát a megtakarítás mértéke igencsak változékony volt. Most úgy tűnik, hogy a magyar háztartások megtakarítási rátája kedvező.

Az utóbbi 5 évben 5,6%-os volt a GDP-arányos nettó pénzügyi megtakarítás, ennek tavaly év végén mintegy 10%-a volt állampapírban.

A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy az állampapírok súlya tovább emelkedett, és ez nem csak a lakosság megnövekedett keresletének köszönhető, hanem az olyan intézményi befektető aktivizálódásának is, mint az önkormányzatok.

A befektetési alapoknál az utóbbi 5-6 évből az látszik, hogy a pénzpiaci alapok népszerűsége csökkent, elsősorban az alacsony hozamkörnyezet miatt, így nem feltétlenül az állampapírok jelentik ez esetben a kiszorító tényezőt a megtakarítási piacon. A kötvényalapokban, alapok alapjaiban nagy felfutás volt 2013-tól, de azóta stagnálás látszik, míg az ingatlanalapoknál tavaly kiugró emelkedést láthattunk.

Az állampapírok az utóbbi 5 évben növekvő aránnyal vannak jelen a pénzügyi eszközökön belül. Ilyen típusú lakossági állampapírpiaccal Európában rajtunk kívül nem sokan rendelkeznek, ahol ilyen jelentős szerepük lenne az adósságkezelésben - emelte ki Barcza. A lakossági állampapírok és a háztartások által vásárolt állampapírok állománya között az utóbbi időben látszik egy elnyílás, ez nyilván amiatt is van, mivel a lakossági állampapírokat például önkormányzatok is veszik.

Az állampapírpiaci tranzakciók között a KKJ az abszolút kedvenc, de az utóbbi két hónapban a 3 és 5 éves PMÁK kiugró keresletet produkált, részben a csökkentett prémiumok miatt (sokan még belevettek a régi konstrukciókba).

Az átlagéletkor t tekintve az FKJ-t és a KKJ-t vásárlók átlagéletkora magasabb, 60 és 55 feletti, míg a többi konstrukció esetén 50-55 közötti átlagot lehet mérni.

Előadásában most is kitért arra, hogy a privátbankoknál látott, befektetési hitel jellegű állampapír-vásárlásnak gátat szabnának, ennek szabályozása jelenleg is folyamatban van.

, az ÁKK vezérigazgatója előadásában az alábbi fontosabb folyamatokat emelte ki az állampapírpiacon a magyar lakosság vagyoni helyzetével kapcsolatban:

Az előadást követő panelbeszélgetésben a hazai prémium és privátbanki piacot érintő fontosabb kihívásokról esett szó:, a K&H Private Banking igazgatója szerint az ügyfelek fő dilemmáját az alacsony kamatot jelentik, hiába folyik az alkalmazkodás, sokan még a két évvel ezelőtti hozamokat keresik. Úgy látja, hogy év végéig a vagyonosabb ügyfelek portfólióiban az állampapírok súlya érdemben nem változik, ugyanakkor több kérdést is felvet majd, hogy a prémiumok csökkentése miatt a jövőben hogyan kell majd átsúlyozni a portfóliókat.Ügyfél oldalról a lakossági állampapírok megléte mindenképpen pozitív, de szolgáltató oldalról komoly kihívást jelent az állampapírok alternatíváját megtalálni. Idén az állampapírok mellett az ingatlanok jelenthetik még a legkeresettebb befektetési lehetőséget. Szerinte a lakossági állampapírokkal szemben a kesztyűt a szolgáltatásokkal lehet felvenni., az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója úgy látja, hogy a nagy kérdés az, hogyan alakul át a megtakarítási piac szerkezete. A megtakarítások egy része keresi a normál kockázatot, ennek kell a szolgáltatóknak eleget tenniük. Év eleje óta felgyorsult a privátbanki beáramlás, amelynek köze lehet a KKJ alacsony hozamához vagy éppen a Citibankos akvizícióhoz is.Az SPB-nél az állampapírok aránya a portfólión belül meglehetősen alacsony, ennek részben az az oka, hogy a magyar állampapírnak komoly versenytársat jelentenek az európai és tengerentúli fix és változó kamatozású kötvényei is. A szakember szerint a befektetési alapok lehetnek a legnépszerűbb befektetési termékek idén az állampapírok mellett, ezeken belül is az abszolút hozamú stratégiát követő alapok.

, a Concorde Értékpapír vezérigazgatója szerint már négy éve tanulják az ügyfelek, hogyan alkalmazkodjanak az alacsony hozamokhoz. A bankbetétekből való vagyonkiáramlás már régóta tart, miközben az eszköztár szélesedik, például az ingatlanbefektetésekkel. Kérdéses, hogy a rövid futamidejű állampapírok mennyire lesznek értékállóak, hiszen az FKJ és a KKJ hozama is csökkent az utóbbi időben.Véleménye szerint a lakossági állampapírok prémium - és privátbanki ügyfelek portfóliójában lévő aránya kis mértékben növekedni fog, de a szerkezet jelentősen átalakul majd, és a kereslet elsősorban a hosszabb lejáratú papírok felé fog mozdulni, elsősorban a PMÁK felé. Szerinte az állampapírok nem jelentenek nagyobb kiszorító hatást a megtakarítási piacon, mint amit anno a bankbetétek jelentettek. Fontos, hogy ha nem lettek volna lakossági állampapírok, a szolgáltatók árbevétel-adatai is teljesen másképp alakultak volna, így ő inkább pozitívumként értékeli a lakossági papírok megjelenését. Úgy látja, hogy a PMÁK-hoz képest még az abszolút hozamú alapok sem tudnak érdemi többlethozamot felmutatni, így idén talán azoknak az alapoknak lehet nagyobb esélye, amelyekben vannak részvénybefektetések., az Erste Private Banking értékesítési osztályvezetője szerint gyarapodik az ügyfelek vagyona, ez pedig a szolgáltatók helyzetét is megkönnyíti. Az Erste esetében a Citibankos migráció okozott még az utóbbi időben kihívásokat, privátbanki és prémium banki oldalon is jelentős ügyfél - és vagyonállomány került át a bankhoz.Szerinte az ingatlanok és a részvények (ezen belül is az egyedi részvények) jelentik az állampapírok mellett a legkeresettebb befektetési lehetőségeket. A kihívásokkal kapcsolatban kiemelte az SMSZ-szel kapcsolatos változásokat, az új adóamnesztia lehetősége több ügyfél érdeklődését is felkeltette, de konkrét ügy ebből még nem volt, szóval lehet, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja.