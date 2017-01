Állampapírba tennéd a pénzed? Három nagy változásra számíthatsz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Január 1-től csökkent a rövid futamidejű lakossági állampapírokra kifizetett forgalmazói jutalék, az ÁKK ezzel az akcióval szeretné a főként bankokból álló forgalmazókat is érdekeltté tenni a hosszabb futamidejű állampapírok értékesítésében.

A Prémium és Bónusz Magyar Állampapírok esetében fennálló visszaváltási árfolyamon is változtattak, a korábbi 98% helyett 99%-on veszi vissza az államkincstár a lakossági állampapírokat.

Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója korábban már utalt rá, hogy új lakossági állampapírok piacra dobásán gondolkodnak, ezt támasztja alá a Magyar Idők értesülése, miszerint még március végéig kijöhet egy új, kétéves futamidejű lakossági állampapír.

a korábbi 100 bázispontról 80 bázispontra csökkentik az egyéves KKJ forgalmazói jutalékát,

az FKJ-nál az 50 bázispontot 40 bázispontra csökkentik,

míg a hosszú távú állampapíroknál fenntartják az egy százalékos jutalékot.

A lakossági állampapírokat érintő fontosabb változások idéntől:Október végén jelentette be Barcza György, hogy részben a hosszabb futamidejű állampapírok iránti kereslet növelése, részben az állampapírok a rövid távú megtakarítási piacon okozott kiszorító hatásának mérséklése céljábólEnnek értelmébenMiután a főként bankokból álló forgalmazók az utóbbi évek adati alapján a KKJ-k értékesítéséből zsebelték be a legnagyobb összegű jutalékokat az ÁKK-tól, a csökkentés többmilliárdos értékesítési bevétel-visszaesést jelent a pénzintézeteknek, erről korábban itt írtunk.Kedvező változás a lakossági állampapírokba fektetők oldaláról, hogy január 10-től a Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK) és a Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK) visszavásárlási árfolyamán, tehát ezeket a papírokat már nem nettó 98%-on, hanem 99%-on váltja vissza a kincstár.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha idő előtt vissza akarjuk váltani az állampapírunkat, kevesebbet kell várnunk arra, hogy a felhalmozott kamat ki tudja termelni az árfolyamveszteségből keletkező mínuszokat. A jelenleg értékesített sorozatok közül(ezzel a témával bővebben is foglalkozunk egy soron következő cikkünkben).Az ÁKK a Portfolio megkeresésére elárulta, hogy a tavalyi évben tapasztalt piaci hozamcsökkenések miatt, ahhoz alkalmazkodva döntött a lakossági állampapír értékesítés több feltételének módosításáról, amely érinti a kincstári árjegyzési feltételeket is. Az ÁKK válaszában utal arra, hogy a vételi árfolyam 98%-ról 99%-ra változtatása az alacsonyabb kamatszint mellett javítja a lakosság számára a lakossági államkötvények vásárlásának feltételeit. Szintén a kötvény vásárlást ösztönzi az a változás, hogy- írják.Barcza egy tavaly év végi interjújában már pedzegette, hogy az ÁKK új lakossági állampapírok kibocsátásán gondolkodik, a Magyar Idők mostani értesülése szerint pedig még márciusig kijöhetnek egy új konstrukcióval, a hírek szerintAz ÁKK várakozása szerint az értékpapírszámlára vásárolható kétéves papír hiánypótló lesz a lakossági állampapírok piacán, véleményük szerint "azok a kisbefektetők, akik eddig nem fektettek hosszú futamidejű kötvényekbe, szívesen veszik, hogy adott lesz egy kicsit rövidebb és vonzó hozamú, rögzített futamidejű megtakarítási lehetőség, így akár az egyéves befektetés helyett is választhatják ezt a terméket".Tavaly összesen több mint 1106 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírokban lévő megtakarítások összege, melyben a KKJ-nak volt a legnagyobb szerepe, az egyéves futamidejű papír összesen nettó több mint 820 milliárd forintos pluszban zárta 2016-ot. A KKJ után az FKJ-t és a PMÁK-ot kereste leginkább a lakosság.

A lakossági állampapírok állománya annak ellenére nőni tudott tavaly, hogy az eurós PEMÁK-ban lévő megtakarítások mintegy 400 milliárd forinttal csökkentek. Az ÁKK már sokszor hangoztatott terve, miszerint főként a hosszabb lejáratú papírok felé terelné a lakosságot, egyelőre még messze van a céltól, az 5200 milliárdnyi állományból a hosszabb futamidejű PMÁK és BMÁK nagyjából 1520 milliárddal vette ki a részét tavaly év végén.

A lakossági állampapírok iránti kereslet minden esetre töretlen , az utóbbi évek egyikében sem nőtt olyan mértékben a lakossági állampapírokban lévő megtakarítások állománya, mint tavaly, a 2016. december végi állományi adat közel 12-szerese a 2010 végén mért értéknek.

Az pedig, hogy az utóbbi években ilyen keresettek a lakossági állampapírok, nem meglepő, a magyar piacon is uralkodó alacsony hozamkörnyezetben azsokak szemében vonzóak. Jelenleg a legmagasabb éves kamatot a 2026-ban lejáró BMÁK kínálja 3,36%-kal, de 3% vagy a felett van a Babakötvény, illetve a 2021-ben lejáró PMÁK és a 2022-ben lejáró BMÁK egy-egy sorozata is.