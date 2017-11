Drága lehet egy betegség, így készülhetsz rá előre

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás

a magán orvosi ellátást,

a szűrővizsgálatokat,

labor- és diagnosztikai vizsgálatokat,

az oltásokat,

a betegszállítást,

a gyógytornát,

a gyógykezelést,

a tanácsadást,

illetve bizonyos esetben külföldi orvosi kezelést is.

24 órás ügyfélszolgálat lehet a segítségünkre panasz esetén,

várólista nélkül, rövid időn/néhány napon belül egészségügyi ellátáshoz juthatunk,

prevenciós jellegű szűrővizsgálatokkal számos komolyabb betegséget megelőzhetünk az egészségbiztosítások segítségével.

Összegbiztosítás

kórházba kerül (a kórházban töltött napok száma alapján),

műtéten esik át,

kiemelt kockázatú betegséggel (például rák, AIDS, szívinfarktus) diagnosztizálják vagy ezek közül valamelyik miatt meghal,

rokkanttá vagy keresőképtelenné válik.

Mennyibe kerül?

életkorunktól,

egészségi állapotunktól,

a választott szolgáltatási tartalomtól, biztosítási összegek nagyságától,

foglalkozásunktól,

dohányzási szokásainktól, stb.

Kinek érdemes megkötnie?

Különösen azoknak lehet hasznos, akik nem rendelkeznek egy nagyobb félretett összeggel egészségügyi kiadások esetére, de magánorvosi ellátást szeretnének.

adó- és járulékmentesen a minimálbér 30%-ig,

illetve a rendszeres díj elszámolható munkaerőköltségként, anélkül, hogy beszámítanak a 450 ezer forintos béren kívül juttatási keretbe.

Miben más, mint az egészségpénztár?

Míg az egészségbiztosításnál a rendszeres díj nagyságát az ügyfél által választott szolgáltatási körre tekintettel a biztosító határozza meg a kockázatvállalása alapján, addig az egészségpénztáraknál a befizető tetszőlegesen dönti el, hogy mennyit tesz magának félre.

Az egészségpénztárakban egy konkrét egyenleget halmozunk fel, amit elkölthetünk az előre jól tervezhető egészségápolásra (pl. fogászati kezelések, szemüveg csere stb.), erre állami támogatás is járhat (befizetés arányosan 20+10%, nyugdíjpénztári jóváírással együtt maximum 150 ezer forintig). Egészségpénztár esetében legfeljebb az egyéni számlánkon lévő összeget tudjuk elkölteni.

Egészségbiztosítás esetében a szerződésben meghatározott események bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosító. A szolgáltatás, kifizetés elválik a befizetett összeg nagyságától, komolyabb betegség, esemény esetén a szolgáltatás jóval meg is haladhatja a befizetés összegét.

Az egészségbiztosítás egy öngondoskodási forma, melynek többféle alfaja létezik. Alapvetően úgy működik, hogy rendszeres díj ellenében a biztosító valamilyen egészségügyi szolgáltatást szervez meg és fizet ki, de betegség esetén történhet pénzbeli kifizetés is.Ennél az egészségbiztosítási fajtánál a rendszeres díjért cserébe a biztosító bevállalja, hogy megszervezi és kifizeti a szolgáltatónak - a választott csomag függvényében -,Alapvetően a legtöbb egészségbiztosítási csomag csak járóbeteg-ellátásra, ambuláns műtétekre és egynapos sebészetre vehető igénybe, de van olyan biztosító is, amely kórházi fekvőbeteg-ellátást is szervez, vagy téríti ennek költségeit.Amellett, hogy jól felszerelt magánorvosokhoz juthatunk be az egészségbiztosításoknak köszönhetően, érdemes megjegyezni, hogyEz a terméktípus egy előre meghatározott összeget fizet ki az ügyfélnek, ha bekövetkezik a biztosítási esemény, vagyis a biztosítói szolgáltatás ebben az esetben jellemzően utólag, a biztosított felé (halál esetén a kedvezményezettnek) történik, nem közvetlenül a szolgáltatónak megy.Az összegbiztosítások jellemzően - szintén attól függően, hogy milyen terméket választunk- , fizethetnek egy előre meghatározott összeget, ha a biztosítottAz összegbiztosításokat kiegészítő biztosításként is lehet akár szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások, akár kockázati vagy megtakarítási célú életbiztosítások mellé is kötni.A biztosítási termékek közti egyik fő eltérés, hogy melyik biztosító mekkora összegért milyen szolgáltatást, kiegészítőket hajlandó nyújtani. Szerződéskötés előtt egészségi nyilatkozatot kell tennie a biztosítottnak, ami befolyásolhatja a biztosítási díjat, illetve azt, hogy a biztosító köt-e egyáltalán velünk szerződést.Jellemzően egyébként egy hónapra lebontva 5-30 ezer forint körüli rendszeres díjra számíthatunk, pontos mértéke függ többek közt:Alapvetően bárkinek előfordulhat az életében, hogy kisebb-nagyobb egészségügyi kiadással kell szembenéznie, így mindenkinek érdemes elgondolkodnia azon, hogy egészségbiztosítást kössön.Kisebb kiadások esetén is segítségünkre lehet ez az öngondoskodási forma, hiszen az egészségbiztosításokkal gyorsan juthatunk szakszerű ellátáshoz, illetve a prevenciós szolgáltatások megelőzhetnek egy nagyobb bajt.Munkáltatóknak is érdemes elgondolkozniuk a lehetőségen, hogy egészségbiztosítást kössenek beosztottjaikra, hiszen a termék béren kívüli juttatásként is nyújthatóGyakran keverik ezt az öngondoskodási formát az egészségpénztárakkal, pedig számottevő különbségek vannak a kettő közt:Részletesen erről a terméktípusról itt írtunk: