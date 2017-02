Eléghet az összekuporgatott nyugdíjpénzed, ha túl korán nyúlsz hozzá

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mikor jutok hozzá?

az önkéntes nyugdíjpénztárak akkor fizetnek, ha a nyugdíjkorhatárt betölti a tag és taggá válás óta legalább tíz év eltelt. Ez nem feltétlen csak az öregségi nyugdíjkorhatárt jelenti, hanem többek közt rokkantságot, korhatár előtti ellátást és nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultságot is jelenthet.

akkor fizetnek, ha a nyugdíjkorhatárt betölti a tag és taggá válás óta legalább tíz év eltelt. Ez nem feltétlen csak az öregségi nyugdíjkorhatárt jelenti, hanem többek közt rokkantságot, korhatár előtti ellátást és nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultságot is jelenthet. A nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) szintén a nyugdíjra jogosultság (vagy rokkantság) esetén fizet adómentesen.

(NYESZ) szintén a nyugdíjra jogosultság (vagy rokkantság) esetén fizet adómentesen. Ha legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedünk el és/vagy, ha meghalunk, a nyugdíjbiztosítás nemcsak adómentesen fizet, de a szerződéstől függően kockázati térítést is kaphat a kedvezményezett. A szerződéskötéskor hatályos nyugdíjkorhatárt veszi alapul a biztosító a kifizetéshez, tehát például hiába emelik fel 80 éves korra a nyugdíjkorhatárt, a biztosító mindenképp fizet, ha a szerződő elérte a 65 éves kort. Egyedül itt nem minden esetben igaz, hogy tíz évet kell várnunk nyugdíjig az adómentes hozzáféréshez: az egyszeri díjas számla ugyanis öt év után adómentes.

Visszakapom egyben?

hogy járadék formájában, vagy egy összegben kéri a pénzét,

a megtakarításának egészét, vagy csak egy részét veszi ki,

vagy nem nyúl a megtakarításához, de nem is fizeti tovább,

illetve akár fizetheti is tovább a tagdíjat.

nyugdíjazás után nincs lehetőség járadék formájában kérni a megtakarításunk kifizetését, csak egy összegben és akkor, ha a számlát megszüntetjük.

Az értékpapírok vagy rákerülnek az értékpapírszámlákra, vagy visszaváltása kerülnek és a befektetési eszközök aktuális árfolyamát fizeti ki a szolgáltató.

tíz év eltelte előtt sehol sem vehetjük ki a pénzünk egyösszegű járadékként, kivéve, ha a havi járadék összege nem éri el a 2016. december 31-ig kötött szerződések esetén a 10000 forintot, 2017. január 1-je utáni szerződések esetén pedig az 5000 forintot. Ha meghalunk, a kedvezményezett egy összegben jut hozzá a pénzhez.

Szolgáltatótól függ az, hogy tíz év elteltével engedélyeznek-e egyáltalán egyösszegű kifizetést és az is, hogy a járadékot milyen formában kérhetjük el (például csökkenhet is a járadék folyamatosan). Jellemzően mindkettő engedélyezett és az ügyfél döntése, hogy melyik megoldást szeretné.

Mi van akkor, ha meggondolom magam?

Nemcsak terméktípustól, hanem szolgáltatótól is függ az, hogyan és mikor kapjuk meg a rendszeresen összekuporgatott nyugdíjpénzünket adómentesen. Jellemző viszont, hogyA nyugdíjra való jogosultságot a NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás esetén is igazolni kell. Ha nyugdíjazás előtt meghalunk, jellemzően a kedvezményezett kapja meg a pénzt, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor kedvezményezettet nem tudunk megjelölni, így ha a hagyatéki eljárás részét képezi a vagyonunk és nem egyenesági rokon örökli a pénzt, 18% öröklési illetékkel is számolnia kell.Az önkéntes nyugdíjpénztártag a nyugdíjkorhatárt elérve írásban nyilatkozhat arról,Ha tagként a díjfizetés folytatását választjuk, de aztán meggondoljuk magunkat, bármikor kivehetjük ezután a pénzünket a pénztárból.A nyugdíj-előtakarékossági számlánHa át akarjuk vinni másik szolgáltatóhoz az értékpapír-állományunkat (vagy ezeknek készpénzre váltott értékét), NYESZ és nyugdíjpénztár esetén ez pár ezer forintos kiadást jelent, nyugdíjbiztosítás esetén viszont erre csak akkor van lehetőség, ha felmondjuk a szerződést és visszafizetjük az állami támogatást és a visszavásárlás költségeit is kifizetjük.Ha nyugdíjbiztosításban takarítottunk meg és elmegyünk nyugdíjba,Súlyos szankciói lehetnek annak, ha a nyugdíjcélra indított szerződésünket mégsem nyugdíjcélra használjuk fel. A szerződés élettartama alatt felvett adójóváírás 20%-kal növelten való visszafizetése mellett más adóterhünk is keletkezhet, valamint a szolgáltató is vonhat le plusz költséget.Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy milyen adóterhek keletkeznek akkor, ha különféle nyugdíjcélú megtakarításokból különféle időpontokban kiugrunk. Jellemzően az összesre igaz, hogy 10 évvel nyugdíj előtt el kell indítani és nyugdíjba kell vonulni ahhoz, hogy a felhalmozott pénzt és állami támogatást ki tudjuk venni belőle.

Ezek felett a szolgáltató is vonhat le plusz költséget az idő előtti megszüntetéskor, a legsúlyosabb szankciókkal talán a nyugdíjbiztosítások élnek. Az úgynevezett "visszavásárlási táblázat" megmutatja, hogy mekkora költséget von le a biztosító az ügyfél megtakarításából (illetve ennek adott részéből), ha adott évben visszakérjük a befektetett pénzünket (a fizetendő adókon felül).Íme három népszerű, az etikus életbiztosítási koncepciónak megfelelő (tartamos biztosítások esetén 20 éves lejáratú) megtakarítási célú életbiztosítás teljes tőkére terhelt visszavásárlási költsége (egyéb költségek nélkül):

részleges, vagy teljes kifizetésnél jellemzően 3000 forintos díjjal tartozunk a szolgáltatónak amellett a költség mellett, amit a bank számít fel a tranzakció elvégzéséért,

ha viszont tíz év előtt akarunk hozzáférni a pénzünkhöz, ezt tagi kölcsön formájában tehetjük csak meg. Ennek díja jellemzően 1% körül mozog és a pénztár kamatot is számíthat fel a kölcsönvett pénzre, ami jellemzően jegybanki alapkamat + 5 százalékpont.

Ismét érdemes megjegyezni, hogy ezeket a költségeket nem kell kifizetnünk, ha lejár a szerződésünk. Az egyszeri díjas életbiztosításoknak pedig ennél sokkal kedvezőbbek a visszavásárlási feltételei, olyan szolgáltató is van, amely nem terheli visszavásárlási táblázattal az egyszeri díjas termékeit.Önkéntes nyugdíjpénztár eseténNyugdíj-előtakarékossági számlánál nincs lehetőség az idő előtti kivételre a számla megszüntetése nélkül, ha mégis így teszünk, a kiutalás az adó és az értékpapírok normál tranzakciós költsége mellett (ami lehet díjmentes, de akár néhány százalék is) a banki tranzakciós költségeket tartalmazhatja.