Gyanús befektetési ügynökre csapott le az MNB

a telefonon ismétlődően és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése és a termékek lényeges jellemzőiről - különösen az adott célra való alkalmasságuk, a használatuktól várható eredmények, előnyeik - nyújtott valótlan, megtévesztésre alkalmas információközlés.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott le az Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. (Invest and Trade Kft.), a ciprusi engedéllyel rendelkező Goldenburg Group Limited (Megbízó) függő ügynöke tevékenysége kapcsán. Mint a jegybank korábban jelezte, ennek során azt kívánta áttekinteni, hogy a társaság működése során megsérti-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt (Fttv).Az MNB ennek keretében helyszíni ellenőrzést tartott az Invest and Trade Kft. székhelyén, tanúként hallgatta meg a társaság néhány munkatársát, valamint jelenlegi és potenciális ügyfeleit. Az MNB a vizsgálat során olyan körülményeket állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy az Invest and Trade Kft. magatartása sértheti az Fttv. rendelkezéseit. Ilyennek minősül többek közöttA beszerzett információk, adatok, valamint ügyféljelzések alapján az MNB megállapította, hogy az Invest and Trade Kft. által alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtségére - figyelemmel különösen a kommunikáció eszközének jellegére, valamint az érintett földrajzi terület nagyságára - tekintettel fennáll a gazdasági verseny érdemi érintettsége. Ilyen esetben a jogszabály alapján a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a hatáskörrel rendelkező hatóság. Az MNB így 2017. májusban - a GVH-val történt egyeztetést követően - intézkedett a versenyhivatali eljárás megindítása érdekében.A jegybank 2017. júniusában jelzéssel élt a társaság megbízójának felügyeletét ellátó ciprusi pénzügyi felügyeleti hatóságánál (CYSEC) is. A rendelkezésre álló információk alapján nem zárható ki, hogy az Invest and Trade Kft. esetlegesen nem megfelelő kereskedelmi gyakorlata a megbízója által követett és elvárt üzleti modellből fakad. Az MNB emellett kezdeményezte az erre hatáskörrel rendelkező ciprusi felügyeleti hatóságnál, hogy szükséges lenne annak vizsgálata, hogy a megbízó miképpen tesz eleget a pénzmosási jogszabály szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségeinek.