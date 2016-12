Gyorsabban juthatunk hozzá a lakásra kuporgatott pénzünkhöz jövőre

December 2-án hirdették ki a törvénymódosítást, majd pedig két héttel ezután megjelent a Magyar Közlönyben egy rendelet, amely a lakástakarék-szerződésekben is ratifikálta a három hónapos kiutalási időszak és vele összhangban a szintén három hónapos felmondási idő csökkentését két hónapra.

Mit nyer az ügyfél?

Úgy tudjuk, az okmányirodákban rendszeresített kérdőívekből származik az ötlet, hogy a lakástakarék-szerződések kiutalási időszaka csökkenjen.Az úgynevezett (4-10 éves) megtakarítási időszak után jelenleg három hónap áll a rendelkezésre ahhoz, hogy az ügyfél kiválassza a lakáscélját és benyújtsa a szükséges iratokat, majd a szolgáltató az összegyűlt pénzt (és az állami támogatást) az ügyfél rendelkezésére bocsássa.Ezt az időszakot egy ügyfél sokallhatta, ez pedig a kérdőívek kiértékelésekor Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterig eljutott, aki október 18-án benyújtott törvényjavaslatában ezt is szerepeltette:Az éves kiutalási időszakok minimális számát is növelik négyről hatra, vagyis ha nem kívánjuk a megtakarítási időszak lejárta után két hónappal felvenni a pénzt, ezt a lehetőséget egy éven belül még legalább további öt alkalommal (kéthavonta) biztosítania kell számunkra a lakás-takarékpénztárnak. Újabb állami támogatást ekkor már nem kapunk a pénzünkre, a lakáskassza kamatát azonban jóváírják a számlán. Ez a gyakorlatban nem lesz hatással a lakástakarékok működésére, hiszen már most is 12 ilyen lehetőséget biztosítanak., csak az ezután indított szerződésekre fog vonatkozni a kiutalási és a felmondási időszak csökkentése. Akinek tehát már van lakás-takarékpénztári szerződése, az ennél a szerződésnél nem számíthat a három hónap csökkentésére.Mivel csökken a kiutalási időszak, a kifizetett betéti kamat (mivel ez a kiutalási időszakra is jut) csökkenhet, viszont a kiutalási időszak rövidülése miatt az EBKM növekedhet. Hogy pontosan miként fognak változni ennek következtében a lakás-takarékpénztári termékek, a jövő év első felében dőlhet el.A jelenlegi, különleges feltételek teljesítése nélkül elérhető, a hozam szempontjából ideális, négyéves megtakarítási időszak alatt a következő EBKM-értékekkel találkozhatunk:

az éves befizetés 30 százalékának megfelelő állami támogatást fizetnek,

évi 72 000 forintos felső plafonig,

emellé (szerződési feltételektől függően) 0,01-3 százalékos betéti kamatot is kaphatunk a pénzünkre.

Négytől tíz éves futamidőre indíthatjuk el a szerződésünket, a tőkearányos hozam maximálása érdekében a négy éves megtakarítási időszak választása, míg a legmagasabb finanszírozási összeg elérése érdekében a 10 éves megtakarítási időszak választása a javasolt.

Sajátosságuk a viszonylag magas induló költség (a szerződéses összeg - ami a megtakarítás, kamat és állami támogatás, továbbá a felvehető lakáskölcsön - 1 százaléka),

illetve, hogy csak lakáscélra (lakásvásárlásra, felújításra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, közművesítésre) költhetjük el az itt felhalmozott pénzt, ha az állami támogatást is fel akarjuk rá venni.

Mit jelent mindez a szolgáltatónak?

A lakástakarék-szerződésekről egyébként általánosságban elmondható, hogyA szolgáltatók helyzetén viszont rontani fog a szabályozás, mivel ezeknek kettős nyilvántartási rendszert kell majd használniuk legalább 2027-ig. Ennek az oka, hogy a 2017-ig megkötött (maximum tízéves élettartamú) szerződéseket addig adminisztrálni kell, a frissen megkötött szerződésekkel párhuzamosan.A kettős rendszer és kettős árazás vélhetően az adminisztrációs kiadásokat is növeli majd.