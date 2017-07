Két fontos változás, ami téged is érint, ha van befektetésed

Az ösztönzőkről, az elemzési költségekről és a célpiac-meghatározásról is szó lesz a Portfolio soron következő, szeptember 7-ei MiFID 2. konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Ösztönzők: kinek mit lehet elfogadni és mit nem?

Minden díjat, jutalékot vagy nem pénzbeli előnyt úgy kell értelmezni, hogy annak célja az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás javítása, beleértve ebbe a magasabb szintű szolgáltatást (pl. nem független befektetési tanácsadás, pénzügyi eszközök széles köréhez való hozzáférés) és a folyamatosan nyújtott előnyt.

Az, hogy ezek a kapott vagy adott díjak és jutalékok az ügyfél javát szolgálják, bizonyítani is kell, mégpedig egy belső lista vezetésével, emellett annak kifejtésével, hogyan szolgálja mindez az ügyfél érdekeit.

A harmadik féltől kapott vagy nekik nyújtott díjakról, jutalékokról az ügyfelet is tájékoztatni kell a szolgáltatásnyújtás előtt, és ha a pontos összeg akkor még nem ismert, a kiszámítás módját kell közölni, később pedig a pontos összeget is az ügyfél tudomására kell hozni. Az ügyféltájékoztatást legalább évente egyszer el kell végezni (addig, amíg az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan díjat fizet vagy kap a szolgáltató).

Pénzügyi elemzések: a szolgáltató vagy az ügyfél fizeti?

A számlán az elemzés finanszírozására szükséges pénzt különíti el a szolgáltató, erről pedig költségvetést készít.

A szolgáltatónak értékelni kell a vásárolt elemzés minőségét és annak a jobb befektetési döntésekhez való hozzájárulását.

Az ügyfeleket tájékoztatni kell az elemzési díj rájuk vonatkozó becsült összegéről, valamint a teljes költségről is, éves rendszerességgel.

Az ügyféllel kötött szerződésben már szó esik arról, hogy mekkora lesz az elemzési díj és azt milyen gyakorisággal vonják majd le. Ha szolgáltató növelni szeretné az elemzésekre elkülönített pénz mértékét, arról előzetesen tájékoztatni kell az ügyfeleket.

Termékek kialakítása és a célpiac

Egy új pénzügyi termék előállítását/kialakítását a szolgáltató csak az ehhez szükséges megfelelő szakértelemmel bíró alkalmazottaira bízhatja. Ennek keretében azonosítani kell a termék célpiacát és azt a potenciális ügyfélkört is, akinek a termék eladható lesz.

A termékelőállítás során a szolgáltatónak arra is figyelnie kell, hogy a termék milyen negatív kockázatokat hordozhat az ügyfeleknek, emellett az előállítónak a hatásköre a díjszabási struktúra kialakítása is.

A díjak meghatározásakor figyelni kell arra, hogy azok között ne legyenek rejtett díjak és ne emésszék fel a termék teljes elvárt hozamát.

Másik oldalról a terméket értékesítő szolgáltatóknak is felkészültnek kell lenniük, előzetesen be kell kérniük a termékkialakítóktól a fontosabb jellemzőket, paramétereket, a célpiacra és potenciális ügyfélköre vonatkozó adatokat. Fontos, hogy a terméket értékesítő szolgáltatónak kell meghatároznia a célpiacot, ha azt korábban a terméket kialakító nem tette volna meg.

Az előállított/kialakított pénzügyi eszközt rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, mivel előfordulhatnak olyan változások (pl. likviditási problémák a terméknél), amelyek miatt már nem felel meg az adott célpiacnak.

