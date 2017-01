Lakás-takarékpénztárba tennéd a pénzed? Változás jön idén

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A megtakarítási időszak utolsó havi befizetése után még három teljes hónapot kellett várniuk eddig a lakás-takarékpénztári ügyfeleknek arra, hogy befizetésüket a 30%-os állami támogatással és a lakáskassza által fizetett kamattal együtt - akár hitellel kiegészítve - felhasználhassák lakáscéljukra. A már megkötött szerződések esetében ez továbbra is így lesz, a július 1-jétől hatályos törvény- és rendeletmódosítás értelmében azonban az új szerződések esetében fél év múlva már a rövidített, két hónapos kiutalási időszakra kell kötelezettséget vállalniuk a lakáskasszáknak.A kiutalási időszak rövidülése viszont természetesen átírja a termékek egyes paramétereit. Mivel rövidebb idő alatt könyvelhetik el a csaknem változatlan összegű, állami támogatással növelt hozamot az ügyfelek, ez valamelyest növeli a termékek hozamát. Ugyanakkor a kiutalási időszak egyetlen hónapjára jutó, lakás-takarékpénztár által fizetett kamat kiesik. Mindez pedig minimálisan ugyan, de módosítja a lakáskasszák többségénél kétszámjegű egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM).A jelenlegi, különleges feltételek teljesítése nélkül elérhető hozam szempontjából ideális, négyéves megtakarítási időszak alatt a következő EBKM-értékekkel találkozhatunk:

Megkérdeztük a lakás-takarékpénztárakat, hogy mindezen túl más termékjellemzők megváltoztatásával is reagálnak-e a jogszabályváltozásra. Az Aegon Lakástakarékpénztárnál Palkó Mónika ügyvezető szerint folyamatban van a termékpaletta vizsgálata, ugyanakkor új módozatok bevezetését nem tervezik. Amennyiben nem szükséges, a szerződéses összeg nem módosul, az alacsonyabb megtakarítási hányad miatt viszont a felvehető hitelösszeg valamelyest nőhet, egyes módozatok eddig 45 hónapos megtakarítási időszaka pedig egy hónappal hosszabbodhat.Az Erste Lakástakaréknál a törvényi változástól függetlenül vizsgálják az esetleges módosítás szükségességét. Fontos szempont náluk, hogy megújult termékeik minél jobban tudják támogatni a hitelezési aktivitásuk növelését. A belső folyamatok átalakítása náluk is zajlik.A Fundamenta-Lakáskasszánál egyelőre korainak érezték nyilatkozni, az OTP Lakástakarékpénztárnál pedig felhívták a figyelmet, hogy a kiutalási időszak egy hónapos csökkentése inkább technikai jellegű változtatást jelent, hiszen ez az az időszak, amikor az ügyfélnek betétbefizetési kötelezettsége már nincs, azaz az két legfontosabb elemre, az elérhető megtakarításra és lakáskölcsönre nem gyakorol érdemi hatást. Egy hónappal kevesebb ideig kamatozik az összegyűjtött megtakarítás, az így "kieső" szerződéses összeg a felvehető lakáskölcsön növekményeként jelenhet meg náluk is.