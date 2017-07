Leleplező számok: furcsa változást hozott az MNB nagy dobása

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az eredmény meglepő: mindössze két olyan termék volt, amelynek csökkent a TKM-értéke, a maradéknál mind stagnálást vagy drágulást lehet felfedezni.

Hatalmas változást hozott az év eleje a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások piacán; az MNB etikus életbiztosítási koncepciójának köszönhetően a drágább termékek eltűntek a piacról. Nyugdíjbiztosítások esetén már nem ennyire markáns a változás - mivel ezeknek Teljes Költségmutatói (TKM) korábban is korlátok közé voltak szorítva -, a drágább eszközalapok viszont itt is többnyire kikerültek a palettából. Ezekről a változásokról itt írtunk:A vegyes megtakarítási célú életbiztosítások piacán viszont. Bár vannak olyan piaci szereplők, amelyek egyes termékeik TKM-értékét csökkentették, számos olyan eset is van, ahol inkább drágulást láthatunk.Az alábbi ábrán megnéztük, hogy változtak azoknak a nem nyugdíjcélú, rendszeres díjas, forintos termékeknek a költségei, amelyeket nem cserélt le teljes egészében a biztosítója.

volt olyan szolgáltató, amely a teljes palettát lecserélte olcsóbb termékekre (maximum és minimum TKM-érték is csökkent),

(maximum és minimum TKM-érték is csökkent), volt olyan, amely drágított az összes elérhető termékén,

az összes elérhető termékén, volt olyan is, amely a kifejezetten drága termékeit kivezette, a legolcsóbb termékeit viszont lecserélte drágább termékekre ,

, illetve voltak olyan szereplők, amelyek eltűntek a rendszeres, vegyes életbiztosítások piacáról (Erste, Groupama, Signal).

Ha egyes szolgáltatók összképére vagyunk kíváncsi, a legjobb módszer erre, ha. Mivel súlyozott átlagot nem tudunk számolni, inkább egyes szolgáltató termékeihez. Itt már vegyesebb a kép:

Mindössze egyetlen olyan termék elérhető, amelynek nem emelkedett a TKM-értéke egyik időtávon sem, a Pannóniához átkerült MKB Értékmegőrző.

Nem sokkal rózsásabb a kép apiacán sem.

Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy egyetlen olyan nem nyugdíjcélú termék sincs, ahol akár 20 éves időtávon magasabb hozamot garantálna a biztosító, mint a termék költsége (az MKB-tól átvett pannóniás termékek technikai hozamát nem ismerjük, de a múltban ezek kivételt képeztek).

A vegyes életbiztosítások drágulása jellemzően azzal magyarázható, hogyfel kellett fednie a szolgáltatóknak a klasszikus, nem nyugdíjcélú termékeihez elérhető TKM-értékeket, ezért vélhetően- vélhetően részben azért, mert már készültek az MNB szigorítására.A drágulás mindössze azért problémás, mert, a termékek TKM-értéke pedig számos esetben meghaladja a saját technikai kamatlábán felül még ezt az értéket is.

így gyakorlatilag a biztosítón kívül senkinek nem éri meg ezt a terméktípust kötni, ha a vegyes életbiztosításra kizárólag megtakarítási szempontból tekintünk. A kockázati (például haláleseti vagy rokkantsági) szolgáltatás persze javíthat az összképen.

Ha valaki garantált hozamos megoldást akar, érdemes inkább az állampapírok felé kacsintgatni,

ha pedig a befektetéssel egybekötött biztosításokat tarja attraktívnak (a kockázati fedezet vagy a "tanácsadás" miatt), jobb megoldás lehet egy unit-linked.

Persze nyugdíjcélra még mindig jó lehet egy vegyes biztosítás, hiszen az állampapírokra nem jár a befizetésarányos, 20%-os adójóváírás.

A - vélhetően a szabályozói szándékkal ellentétesen - kialakult helyzet gyakorlatilag azért veszélyes, mert(és nem nyugdíjbiztosítást köt, vagyis az éves befizetés arányos 20%-os állami támogatás sem jár rá),Arról, hogy ezek közt hogy éri meg válogatni, itt írtunk korábban: