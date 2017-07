Lépéskényszerben az EU: megint trükköznek a bankok

A MiFID 2-es kihívásokról és a gyakorlati megoldásokról lesz szó a Portfolio szeptember 7-ei konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

egyrészről ki kell találniuk, mennyiért adják a szolgáltatásukat, ami eddig kvázi "ingyen" volt,

másrészről, ha nem akarnak jelentős ügyféltömeget veszíteni, versenyképes árazásban kell gondolkodniuk.

Egyrészről felmerült, hogy az olcsóbb elemzési termékekkel azt szeretnék elérni a nagyobb bankok, hogy ügyfeleik más szolgáltatásukat is igénybe vegyék, másrészről az árak leszorítása a kisebb piaci szereplők helyzetét gyakorlatilag ellehetetleníti.

Eközben a sztárelemzők órabére csillagászati lesz

Januárban lép életbe a befektetési piac stabilitását és a befektetővédelmet célzó MiFID 2-es irányelv az EU-ban, az érintett piaci szereplők már hónapok óta igyekeznek megfelelni az új elvárásoknak. Az egyik ilyen fontos változás, hogy az alapkezelőknek a jövőben szét kell választaniuk az elemzési és kereskedési költségeket, ez pedig az jelenti, hogy a bankoknak és elemzéseket készítő egyéb piaci szereplőknek ki kell találniuk, mennyiért adják majd ezt a szolgáltatást az alapkezelőknek.A kérdés nem könnyű, a bankoknakMindeközben már látszik, hogy az eddigiekhez képest jóval kevesebb elemzési szolgáltatást vesznek majd igénybe az alapkezelők , ez pedig szintén nyomást helyez az elemzési szolgáltatókra a versenyképes árazás kialakításában. Az ügyre rálátó források úgy tudják, hogy egyes bankoknál olyan jól sikerült árazni az elemzési szolgáltatást, hogy az Európai Bizottság pénzügyi stabilitási testülete (Fisma) kénytelen beleavatkozni a folyamatba.Van az éremnek másik oldala is, mert az elemzési szolgáltatások magasabb sávjában, a sztárelemzőkkel folytatott beszélgetések gigászi összegekbe kerülhetnek. Egyes befektetési bankok elemzőinek "fogadóórája" 5 ezer dollárba is kerülhet óránként, ami jóval magasabb, mint a piacon megszokott 2 ezer dolláros "órabér".A piaci szereplők szerint ez azt is jelentheti, hogy a legjobb színvonalú elemzések lehet, hogy csak azoknak az alapkezelőknek lesznek elérhetőek, akik fizetnek az elemzőkkel való személyes konzultációkért is. Eddig az írásos elemzések, az elemzőkkel folytatott telefonos vagy személyes találkozók mind "ingyen" voltak, vagy legalábbis nem volt külön díja, ennek költségét beépítették a kereskedési díjak közé.Az elemzési piacon tapasztalható verseny és az emiatti kihívások nemcsak kínálati oldalon jelentkeznek, hanem keresleti oldalon is, a kisebb alapkezelőházak jogosan tarthatnak attól, hogy ha nincs megfelelő büdzsékeretük az elemzések megvásárlására, akkor könnyen versenyhátrányba kerülhetnek a nagyobb szereplőkkel szemben.(Financial Times, Financial News)