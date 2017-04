Már idén 1%-ra csökken a népszerű állampapír kamata?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A prémium állampapírok lesznek az új kedvencek

A Portfolio idén egész naposra bővített és új névvel jelentkező Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciája közel 200 fő részvételével került megrendezésre április 5-én, a Kempinski Hotel Corvinus Budapestben.A konferencia délelőtti szekciójában a hazai prémium és privátbanki képviselőkből álló panelbeszélgetés a prémium és privátbanki piaci aktualitásokról szólt, kitérve arra is, hogy milyen termékekkel lehet felvenni a versenyt az állampapírokkal szemben, egyáltalán törekednek-e a hazai szolgáltatók és az ügyfelek az állampapírok portfóliókon belüli arányának csökkentésére. A közönségszavazásból kiderült, hogy a résztvevők többsége szerint a mostanihoz képest vagy nem változik érdemben, vagy kisebb mértékben növekszik a prémium és privátbanki ügyfelek portfólióján belül az állampapírok részaránya idén. A szavazás eredményével valamennyire a panelrésztvevők is egyetértettek, de hangsúlyozták, hogy idén sokkal inkább egy szerkezetátalakulás várható az állampapírokon belül, és a vagyonos ügyfelek a rövidebb lejáratú papíroktól fokozatosan a hosszabb lejáratú, elsősorban prémiumot fizető lakossági állampapírok felé fordulnak majd.

A szekcióban arra is kerestük a választ, hogy az állampapírokon felül mely termék lehet a legnépszerűbb a vagyonos ügyfelek körében. A szavazás alapján egyértelműen a befektetési alapok jöttek ki győztesen, ezt követően a tavalyi év nagy slágerei, az ingatlanok fértek fel a második helyre. A befektetési alapokkal kapcsolatban a témáról szóló panelbeszélgetésben elhangzott, hogy az abszolút hozamú alapokon túl inkább azoknak az alapoknak lehet nagyobb esélye az állampapírok vonzó hozamával felvenni a versenyt, amelyekben részvénykitettség is van.

Mikor jön a fintech-uralom?

A konferencia egyik osztott szekciójának témája a digitalizáció és a magyar vagyonkezelés jövője volt, az előadók és a panelrésztvevők arra keresték a választ, hogy a robottanácsadók és a fintech cégek előretörése milyen változásokat hozhat a hagyományos vagyonkezelésben, erre mennyire fogékonyak az ügyfelek és hogyan kellene a változásokra reagálniuk a hagyományos szolgáltatóknak. A konferencia hallgatósága meglehetősen megosztott volt a témában, arra a kérdésre, miszerint lecserélné-e tanácsadói hálózatát robottanácsadókra a költségek csökkentése miatt, a válaszok közel 40%-a elutasító volt, és csak a fennmaradó 60% mondta, hogy legalább megfontolná vagy cserélne.

Abban már nagyobb volt az egyetértés, hogy a hagyományos szolgáltatóknak a fintech cégekkel összefogva kellene fejlesztéseket végrehajtaniuk, a válaszadók szerint folytatni az eddigi utat vagy a fintech cégek kiszolgálására épülő stratégia sem kifizetődő.

Amennyiben arról van szó, hogy a megtakarítások és hitellehetőségek menedzselésében igénybe vennének-e mesterséges intelligencia alapú algoritmust, már pozitívabb hozzáállást mutattak a résztvevők. A válaszok többsége szerint tanácsadással nem lenne gond, amennyiben a végső döntés a kezükben maradna, a teljesen automata rendszert már kevesebben vennék igénybe.

Milyen jövő vár a befektetési alapokra?

A konferencia utolsó szekciója a hazai alapkezelők és befektetési alapok jövőjéről szólt, ahol a lakossági állampapírok mellett olyan nehézségek is borzolják a kedélyeket, mint az alacsony hozamok vagy a MiFID 2-nek való megfelelési kényszer. Az állampapírokkal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy a legnépszerűbbnek mondható KKJ kamata mikor csökkenhet a mostani 2%-ról 1%-ra, ebben viszont megosztott volt a közönség, mivel egyesek szerint ez már jövőre, mások szerint 2019-is sem fog bekövetkezni. Voltak olyanok is, akik szerint már idén találkozhatunk az 1%-os kamattal.

A mások fontos téma a MiFID 2-re, azon belül is a részletes díjkimutatás okozta potenciális ügyfélvesztésre irányult, bár a szavazás eredményei alapján nem olyan rossz a helyzet. Sokan ugyanis nem vágnának el egyből minden szálat a szolgáltatójukkal a levont díjakat látván, csak jobban utánamennének a költségelemeknek, illetve legalább ennyi szavazat érkezett arra is, hogy nem jelentene a részletes költségkimutatás jelentőst változást, hiszen ezeket a díjakat eddig is levonták a szolgáltatók, maximum nem lehetett ennyire részletesen látni a tételeket.