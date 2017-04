Mától kapható az új magyar állampapír!

A lakossági állampapírok megtakarítási piacon betöltött szerepéről is szó lesz a szerdai Investment, Wealth and Savings (IWS) konferencián. Regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

Mától várhatóan június 30-ig jegyezhető a Kétéves Állampapír.

Névértéke a BMÁK-hoz hasonlóan 1 forint, a tervek szerint 50 milliárd forint összegben bocsátják ki.

Fix kamatozással, éves kamatfizetéssel indul az új konstrukció, a kamat mértéke évi 2,5% lesz. Az első kamatfizetési időszakban az időarányos kamat 2,62% lesz (mivel 2018. április 22. a kamatfizetés első napja), ezt követően még 2019. április 22-én fizet a papír, 2,5%-ot.

A többi lakossági állampapírhoz hasonlóan a Kétéves Állampapír utáni kamatbevétel is adóköteles, az adó mértéke 15%.

A Magyar Államkincstár mellett az Erste Befektetési Zrt, Az NHB Bank, a Gránit Bank, a CIB, a Concorde Értékpapír, az FHB, az MKB, a Raiffeisen, az OTP, a Takarékbank és az UniCredit fiókhálózataiban is meg lehet venni az új papírt.

Megtörik a KKJ-dominancia?

2019/H1 néven indul mától az új, két éves futamidejű lakossági állampapír. Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója már korábban jelezte, hogy március végéig jöhet az új állampapír, az ÁKK oldalán pedig meg is jelentek az új konstrukció ismertetői.A főbb jellemzők:Az ÁKK többször is hangoztatott terve, hogy szeretné a lakossági befektetőket a hosszabb lejáratú állampapírok felé terelni, ezzel kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé téve az államadósság finanszírozását. Ennek érdekében az elmúlt időszakban az ÁKK több, rövidebb lejáratú lakossági papír kamatát is csökkentette, emellett az ezekre a forgalmazóknak fizetett jutalék mértékét is visszavágta.A mostani, Kétéves Állampapír elindítása is ezt a célt szolgálja, kérdés persze, hogyan reagál majd a lakosság az új befektetési lehetőségre, eddig ugyanis az egy éves futamidejű Kamatozó Kincstárjegynek (KKJ) még nem igazán akadt ellenfele a lakossági állampapírok között.Csak szemléltetésképp,Valamekkora elszívó hatás várhatóan egyébként jelentkezni fog a KKJ-val szemben, hiszen egy éves időtávon a 2,5%-os kamat mégiscsak vonzóbb, mint az éves 2%, amennyit e KKJ jelenleg kínál (ha lejáratig megtartjuk a papírt).

Megéri Kétéves Állampapírt venni?

A rövid lejáratú állampapírok között a Kétéves Állampapír várhatóan meghatározó tőkeelszívó hatással fog bírni (és nem csak KKJ oldaláról), de a hosszabb lejáratú lakossági papírokkal így sem tudja felvenni a versenyt.

Maradjunk a rövidebb (maximum 2 éves futamidejű) papíroknál, és feltételezzük, hogy két évig tudjuk tartani a papírt, akkor a 2,5%-os éves kamattal megéri emellett a konstrukció mellett dönteni. Amennyiben csak egy évre fektetnénk be, akkor az idő előtti visszaváltás miatt fizetendő 0,5-1%-os díj miatt (ennek pontos mértéke még nem ismert) már kevésbé vonzó a kétéves papír.A (2 évnél) hosszabb futamidejű papírok esetében 1 és 2 éves befektetési időtávon is jobban megéri PMÁK-ot venni, mivel az 1%-os visszaváltási díj kifizetése után is magasabb hozamot tehetünk zsebre, mint Kétéves Állampapírral.A PMÁK esetében az még kockázatot jelenthet, ha jövőre a most kamatbázisként alkalmazott 1,8%-nál alacsonyabb lesz az infláció, bár erre nem sok esély van.

Mire számít a kormány az állampapírpiacon?

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar állampapírok iránti kereslet évek óta töretlen, az emberek egyre többet tudnak megtakarítani. Az elmúlt 4 évben a háztartások összes új megtakarításainak fele az állampapír állományát növelte. Egyik nagy előnyeként emelte ki a biztonságot és a stabilitást az állampapíroknál Varga, és elmondta, hogy egy fontos kormányzati célt teljesült azzal, hogy az államadósságon belüli lakossági finanszírozás részaránya ilyen magas méreteket ölt. Kiemelte, hogy az államnak nem szabad kiszorító hatásként megjelennie a megtakarítási piacon, részben emiatt is jöttek ki 2 éves futamidővel, de