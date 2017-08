Megmutatjuk, hogy lehetsz milliomos, ha nem akarsz kockáztatni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A leggyorsabb, de leginkább korlátozott megoldás

Magyarországon a legnagyobb tőkearányos garantált hozamot lakás-takarékpénztárakkal lehet elérni, hiszen a 30%-os (maximum éves 72 ezer forintos) állami támogatással négy év alatt akárEzen a minimálisnak meghatározott időtávon a legtöbb lakás-takarékpénztári konstrukcióval össze tudunk rakni, az állami támogatás maximalizálásához viszont érdemes havi 20 ezer forintot félrerakni. A számításhoz a pénztárak saját kalkulátorait használtuk.

Lassan, de biztosan

Ennek a konstrukciónak a legnagyobb hátránya, hogy felhasználása rendkívül rugalmatlan.az itt felhalmozott pénzt, azt is számla ellenében utalja ki a pénztár. Ha ez nem teljesül vagy idő közben valamiért, mivel ebben az esetben az állami támogatás nem kerül jóváírásra, a költségeket viszont ki kell fizetnünk.A lakosság körében rendkívül népszerűek jelenleg az állampapírok, ezek közül az egyetlen kifejezetten rendszeres megtakarításra kitalált termék a 19 éves futamidejű Babakötvény, ami mellé 10%-os éves, befizetésarányos állami támogatást is felvehetünk, maximum évi 6000 forintig. Az itt összegyűjtött pénzt csak "gyerekcélra" lehet elkölteni, például lakhatásra, iskoláztatásra, stb.Van olyan állampapír, az ötéves inflációkövető Prémium Magyar Államkötvény, ami (jelenleg) a Babakötvények hozamát is felülmúlja, felhasználása pedig kötetlen.

Kiszámoltuk azt is, melyik állampapírral mennyi idő alatt tudunk összerakni egymillió forintot, ha a lakástakarékoknál ideális, 16 ezer forintos összeget szánjuk megtakarításra és az államkincstárnál nyitunk számlát, ahol sem a nyitásnak, sem a számlavezetésnek nincs költsége.A számítás egyszerűsítése végett az állampapírok kamatozásán szerzett bevételt további állampapírok vásárlására fordítjuk, a kamatok változatlanságát feltételezzük és az egyébként minimális, 0,05-1%-os idő előtti visszaváltási költséggel nem számolunk.

Vegyes biztosítás

Látható, hogy a legtöbb állampapírtípussalMíg a unit-linked biztosítások kiszámíthatatlan hozamú eszközalapokat kínálnak ügyfeleiknek, a vegyes életbiztosítások garantált hozamot ígérnek (technikai kamat) és a biztosító maga gondoskodik az eszközök elhelyezéséről, a hozam meghatározott részét pedig visszafizetik az ügyfélnek. Mivel a törvény állampapírok és más kockázatkerülő eszközökre korlátozza le az elérhető eszközök tárházát,Mivel a biztosítások pontos költségét nehéz minden esetben meghatározni, a Teljes Költségmutató (TKM) segítségével számoltuk ki, hogy különféle vegyes biztosításokkal mekkora összeget tudunk összerakni a havi 16 ezer forintos megtakarítással. Mivel rendszeres díjas termékek esetén a legkorábbi elérhető TKM-érték 10 éves, ezért ebben az esetben nem arra koncentráltunk, hogy mikor érhető el az egymillió forintos megtakarítási érték a legkorábban (ez egyébként kb. a hatodik-hetedik év körül lenne a legtöbb terméknél), hanem arra,Három eshetőséget vizsgáltunk meg: ha a termék csak a szerződésben rögzített minimális technikai kamatot éri el, ha 5% hozamot ér el a piacon és a többletet a szerződési feltételeknek megfelelően jóvíárja és ha ugyanezek mellé még a 20%-os, maximum 130 ezer forintos éves befizetésarányos, nyugdíjcélú állami támogatást is igénybe veszi az ügyfél (ez nem mindegyik terméknél lehetséges). Pirossal jelöltük azokat az eseteket, amikor a befektetett összeg nominális értékét nem éri el a tízéves egyenleg.

, hiszen 10. évnél bőven mínuszban vagyunk bármelyik termékkel. Ha nem tud a garantált hozam fölött teljesíteni a biztosító, jobban jártunk volna, ha a párnacihában kuporgatunk. 5% feltételezett piaci hozam mellett a termékek nagy része már pluszban van 10. évnél, főleg azok a termékek teljesítenek jól a listán, amelyek magas többlethozam-jóváírást vállalnak (85-100%),

(85-100%), nyugdíj esetén, ha csak a technikai kamatot is éri el a biztosító, a termékek többsége akkor is pluszban lesz, tehát ha lehet, érdemes ezt a módozatot választani - jelentős likviditáscsorbulásért cserébe.

Mi a helyzet a betétekkel?

Mi van, ha egyik sem jó?

szintén jár 20%-os állami támogatás (100-130 ezer forintos felső határig) és változatos befektetési eszközök széles tárházát érhetjük el rajtuk keresztül - éppen ezért valamekkora szakértelmet is kíván ezek használata, a számla pedig nyugdíjig illikvid. Az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz is jár a 20% állami támogatás, 150 ezer forintos felső határig. Itt kezelt alapokba tehetjük a pénzünket, többsége ezeknek viszont kockázatkerülő. Hatalmas előny (már aki nem nyugdíjra gyűjt), hogy tíz év eltelte után a számla részben hozzáférhetővé válik.

is jár a 20% állami támogatás, 150 ezer forintos felső határig. Itt kezelt alapokba tehetjük a pénzünket, többsége ezeknek viszont kockázatkerülő. Hatalmas előny (már aki nem nyugdíjra gyűjt), hogy tíz év eltelte után a számla részben hozzáférhetővé válik. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítások nem ajánlanak garantált hozamot, itt eszközalapokban halmozhatjuk fel a pénzt, a vegyes biztosítások megkötéseinek többsége viszont ezekre a termékekre is vonatkozik.

nem ajánlanak garantált hozamot, itt eszközalapokban halmozhatjuk fel a pénzt, a vegyes biztosítások megkötéseinek többsége viszont ezekre a termékekre is vonatkozik. Van lehetőségünk egy értékpapírszámlán is gyűjteni a pénzt, befektetési alapokban vagy más értékpapírokban, például részvényekben.

Az ábrán látható, hogy:Annyit érdemes megjegyezni, hogy egyébként a legtöbb rendszeres díjas életbiztosítást, mivel az úgynevezett visszavásárlási táblázat jelentős veszteségeket varrhat a nyakunkba. Ha pedig nyugdíjbiztosítást kötöttünk emellett a felvettEzt a terméket nem is feltétlen azért érdemes elindítani, hogy gyorsan jussunk hatalmas hozamokhoz, hanem azért, hogy tanácsadást, kockázati biztosítást és megtakarításra való plusz ösztönzőket kapjunk.Az alacsony hozamkörnyezetben, az MNB adatai szerint az éven belüli forintos betéti kamat átlagosan 0,34%, ha csak nem kifejezetten az OBA-védelemre utazunk.Persze vannak olyan pénzintézetek, amelyek indítottak kifejezetten rendszeres megtakarításra ösztönző programokat, amelyek jellemzően úgy működnek, hogy minél többet tesz félre az ügyfél, annál magasabb kamatot írnak jóvá a betétekre, a befizetések pedig valamilyen rendszerességhez kötöttek. Van olyan bank is, amely befektetési alapok tranzakciós költségeit engedi el a rendszeresen megtakarítóknak. Erről itt írtunk:Számos másik befektetési, megtakarítási lehetőség létezik a fentieken kívül, a többsége ezeknek egyáltalán nem kiszámítható, hozamuk ugyanis a piaci mozgástól függ. Ilyen például a következő néhány terméktípus is: