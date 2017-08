Mehetnek Bulgáriába kártérítésért az átverős brókercég magyar károsultjai

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A társaság ugyanakkor semmilyen tőkepiaci kereskedést nem végzett, s pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére Magyarországon engedéllyel nem rendelkezett.

az esetleges konkrét ügyfélpanaszok kezelésére, illetve egyéb, ügyfélkövetelést érintő intézkedések megtételére a bolgár jog az irányadó.

Név: Mrs. Natalia Angelova Kumpikova,

Levelezési cím: 1000 Sofia (Bulgaria), 1. Slaveykov Sq., entr. A, 2nd floor,

E-mail: Bulgariankumpikova@lyulinplaza.com

külföldi joghatóság alatt állnak, és esetükben nem érvényesül a magyar fogyasztó- és befektető-védelmi keretrendszer.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) - mint erről korábbi közleményében is beszámolt - piacfelügyeleti eljárást folytatott a bolgár székhelyű Interactive Ltd.-vel (korábban Interactive Brokerage Ltd., illetve Global Markets Ltd.) szemben.A piacfelügyeleti eljárás során az MNB megállapította, hogy az Interactive Ltd. kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket, többnyire magyar ügyfeleitől.Az MNB a feltárt jogsértések miatt ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását, figyelmeztetést helyezett el honlapján, bűncselekmény gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett, s határozatában a társaságot (illetve a tevékenységben érdemben közreműködő három magánszemélyt)Figyelemmel azonban arra, hogy az Interactive Ltd. Bulgáriában bejegyzett, korábban a bolgár pénzügyi felügyelet engedélyével működő szolgáltató,A bolgár pénzügyi felügyelet, az MNB-hez eljutatott tájékoztatása szerint, idén júliusban a szolgáltatóval szemben ideiglenes vagyonbiztosító intézkedéseket tett, s - többek közt -Ennek megfelelően azok a magyar ügyfelek, akiknek fennálló jogos követelésük van a társasággal szemben - az ezt igazoló dokumentumok csatolása mellett - 2017. szeptember 30-ig juttathatják el panaszukat a kijelölt pénzügyi tisztviselő számára a következő elérhetőségeken.Az eset kapcsán ismételten szükséges felhívni a figyelmet a Magyarország területén engedély nélkül nyújtott szolgáltatások igénybevételének kockázataira, tekintve, hogy a külföldi platformszolgáltatók - még akkor is, ha magyar nyelvű honlappal és egyéb eszközökkel kifejezetten magyar fogyasztókat céloznak -