Mibe fektessek 2017-ben?

Tényleg megúsztuk?

Trump győzelmének elvileg 10-20 százalékkal kellett volna lejjebb rántania az amerikai részvényindexeket, ennek ellenére sorozatosan csúcsokat döntögettek a tőkepiacok. A republikánus elnökjelölt tőkepiacokra gyakorolt közvetlen hatása viszont inkább 2017-ben derülhet csak ki , hiszen január 20-án veszi át az ovális irodát Obamától , tényleges hatalma az Egyesült Államok és az ország kapcsolatai fölött csak ezután lesz. Már tavaly is látható volt, hogy az ex-ingatlanmogul szavainak, cselekedeteinek komoly ráhatása lesz a piacok mozgására, hiszen amikor Twitteren megírta azt , hogy az F-35-ös programot és az új Air Force One-t túl drágának találja, a Lockheed Martin és a Boeing részvényei 4-5 százalékos eséssel reagáltak a hírre. Míg mindenki az amerikai részvények ralijával volt elfoglalva, Trump megválasztása után egyébként több feltörekvő piaci deviza és index (Hang Seng, mexikói peso, stb.) is esett, vélhetően a feltörekvő piacokra rövidtávon (ha valóban eltörli a multilaterális kereskedelmi megállapodásokat) nem lesz jó hatással a republikánus elnök .

Mivel érdemes kockáztatni?

Az amerikai részvénypiac mozgását várhatóan a Trump Twitter-fiókján megjelenő üzenetek (illetve, ha változik a helyzet, hivatalos bejelentései) és a Fed kamatpolitikája fogja befolyásolni 2017-ben , a legtöbb elemző szerint a volatilitás idén jelentős lehet. Várhatóan az elnök protekcionista gazdaságpolitikája miatt (amelynek keretein belül számos infrastrukturális és munkapiacot stimuláló intézkedést, valamint adócsökkentést is jelentett be) összességében a volatilitás ellenére is az év végét pluszban zárhatják a jelentősebb amerikai részvényindexek , a dollár pedig erősödhet.

Óvatosabb duhajoknak

Mivel az MNB idén sem tervez kamatemelést és a bankközi kamatokra is lefelé irányuló erők hatnak, nem várható, hogy a 0,5 százalék körüli betéthozamok jelentősen javulnak, ezért kockázatkerülő befektetőként is érdemes más eszközt keresni magunknak.

A rövidebb lejáratú állampapírok (KKJ, FKJ) kamata csökkenhet , vagy legalábbis stagnál jövőre, mivel a hosszabb állampapírok felé akarja elmozdítani az ÁKK a lakosságot.

Lakásra gyűjtesz?

Jelenleg ez a legmagasabb hozamú, kvázi kockázatmentes befektetési lehetőség. Idén annyi változik, hogy jogszabályban maximálják a kiutalási időszakot két hónapra.

Nyugdíjra spórolsz?

A NYESZ esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről.

A nyugdíjpénztárral más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végiggondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk.

A nyugdíjbiztosítások jellemzően a legdrágábbak a piacon, viszont számos plusz szolgáltatást kapunk cserébe, mint a kockázati biztosítás, a garantált hozam lehetősége (vegyes biztosítások esetén), a tanácsadó segítsége, stb. Január 1-jén lépett életbe az etikus életbiztosítási koncepció is, amely többek közt a (nem csak nyugdíjcélú) termékek költségeit csökkentette, átláthatóbbá tette őket és az eszközalapok kínálatát is összehangolta.

Magyar részvények:Idén a 2007-es történelmi csúcson is túllőtt a BUX, már 32 000 pont körül jár. Az OTP 2008 január, a Mol 2011 július, a Telekom 2012 május óta nem látott szintekre került, a Richter pedig soha korábban nem állt olyan magasan, mint az elmúlt hetekben. A sorozatos rekordok ellenére sok elemző szerint a magyar részvénypiac még mindig nem drága és a javuló gazdasági környezet és nyereségességi mutatóknak köszönhetően jó vételi lehetőséget jelenthetnek még mindig a magyar papírok.Részletesebben a magyar részvényekről itt írtunk korábban:Külföldi részvények:Ha egyébként egy komplett piac emelkedésére akarunk spekulálni és hajlandóak vagyunk 1,5-3% hozamról lemondani a költségek javára azért, hogy egy diverzifikált portfóliót kapjunk kézhez (így a várható volatilitást is mérsékelni tudjuk), egykeresztül is meg tudjuk játszani a piaci mozgásokat.Ha lakásra szeretnél elkezdeni gyűjteni 2017-ben, továbbra is a lakástakarék lehet a legjobb megoldás, ami 30 százalékos állami támogatást biztosít. Hasonlóan működik alapjáraton egy bankbetéthez: a pénztár biztosít bizonyos százalékú (0,1-3%) kamatot a behelyezett pénzre, erre adják pluszban az állami támogatást, évi 72 000 forint felső határig.Négy évre érdemes megkötni a lakástakarékot, a hozamot ugyanis így lehet maximalizálni, lejárat után kedvező kamatozású hitellel is ki tudjuk egészíteni a befektetést, erről itt írtunk:Ha szeretnél elkezdeni nyugdíjra takarékoskodni, három lehetőség áll előtted, a nyugdíj-előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítás. Mindhárom esetben igénybe vehető 20 százalék állami támogatás a számlára (NYESZ esetében 100-130 ezer, nyugdíjbiztosítás esetében 130 ezer, nyugdíjpénztár esetében 150 ezer forintos plafonig). Főbb jellemzőik, hogy: