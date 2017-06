Milliókat kaphatnak kézhez a világ legnagyobb piramisjátékának áldozatai

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Előzmények

Új fejezethez érkezett a Bernie Madoff-ügy, egy friss bírósági végzés szerint Madoff két fiának ingatlanjait is beszámítják a kárrendezésbe összesen 23 millió dollár értékben. Madoff fiait sosem gyanúsították azzal, hogy részt vettek volna apjuk piramisjátékos üzelmeiben, ők maguk is állították, hogy nem tudtak az egészről, csak apjuk 2008-as letartóztatása előtti napokban értesültek a csalásokról.Madoff a vád szerint 65 milliárd dollárral károsította meg ügyfeleit, a károsultak érdekében tevékenykedő Irving Picard becslései szerint ügyfelenként 17,5 milliárd dolláros kár keletkezett, ennek eddig mintegy kétharmadát sikerült visszaszerezni.Bernard Lawrence "Bernie" Madoff 1960-ban alapította meg a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC-t, 2008-ban derült ki, hogy a Wall Street egyik legelismertebb szakembere egy masszív Ponzi-sémát működtet.Egyes becslések szerint a '80-as évek végén, '90-es évek elején kezdett piramisjátékként működni Madoff vagyonkezelési üzletága, 1999 előtt azonban ez még senkinek nem szúrt szemet. Harry Markopolos és csapata akkor háromszor is jelentette az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC), hogy szerintük lehetetlen azt a hozamot elérni normál piaci körülmények közt, amit Madoff produkált, az SEC azonban nem foglalkozott vele.Madoffék gyakran előre eldöntötték, hogy egy adott ügyfél mekkora hozamot fog kapni, majd utólag igazolásokat állítottak ki arról, hogy milyen (fiktív) ügyleteken érték ezt el. A kereskedési jelentéseket egy számítógépes program mellett külön személyzet hamisította. A csaló pénzember egyébként a Nasdaq elnöke is volt 1996 és 2003 között.2008-ban a fiai buktatták le Madoffot, akiknek elvileg fogalmuk sem volt egészen addig a családról.2009-ben vonult börtönbe a 71 éves svindler, a maximálisan kiszabható 150 éves büntetést kapta meg. A történelem legnagyobb pénzügyi csalását vitte véghez, összesen 65 milliárd dollárnyi kárt okozott a befektetőinek.A világ legnagyobb piramisjátékairól korábban ebben a cikkben írtunk: