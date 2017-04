Nyerj az állampapíroddal! - Érdekes tervek készülnek

Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója is előadást tart a Portfolio holnapi, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla, még nem késő regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója is előadást tart a Portfolio holnapi, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla, még nem késő regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egyrészt a lakossági állampapírok banki termékekhez képesti kamatelőnye továbbra is vonzó, ezt bizonyítja, hogy a bankbetétekből állampapírokba áramló megtakarítások okozta szerkezetátalakulás még mindig tart. Emellett idén két egyéb tényező is szerepet játszik a lakossági állampapírok felpörgésében: az egyik, hogy a bankoknak egyre drágább bankbetéteket tartani úgy, hogy ezekre a betétekre a jegybanktól negatív kamatot kapnak. Így a bankoknak már akkor is megérné állampapírt eladni, ha nem kapnának jutalékot érte, mivel legalább a veszteséget elkerülik. Másrészt azt látjuk, hogy az olyan intézményi befektetőknél, mint az önkormányzatok, egyre népszerűbb az állampapír.1%-os a forgalmazói jutalék, ugyanúgy, mint a Prémium és a Bónusz Magyar Államkötvények esetében.Kincstári visszaváltás esetén 1%, tehát a nettó árfolyam 99%-án veszi vissza a papírt a kincstár, ehhez jön még hozzá az időközben felhalmozott kamat. Azok, akik banki értékpapírszámlán tartják az állampapírt, a banktól kérhetnek másodpiaci árjegyzést, de ennek mértéke bankonként eltérhet. A banki ügyfeleknek lehetőségük van arra is, hogy egyszerre több banktól is bekérjenek ajánlatot és a legkedvezőbbnél váltsák vissza az állampapírt úgy, hogy előtte a kiválasztott bankhoz transzferálják a papírt.A nyugdíj előtt álló, már egy bizonyos megtakarítással rendelkezők körében felmerült egy kérdés, hogy nem lehetne-e olyan állampapírt piacra dobni, amely egyenlő részletekben a tőkét is visszafizeti, nem csak a futamidő végén, így tulajdonképpen egy havi járandósággá változna a tőke- és kamatfizetés. Ez a konstrukció könnyebben kivitelezhető lehet.A másik már kevésbé, amin egy ideje gondolkodunk. Ez egy kvázi szerencsejátékhoz/sorsoláshoz kötődő állampapír ötlete, de a magyar jogi környezet egyelőre nem támogató ennek elindításában. Az értékpapíroknál ugyanis egyelőre nem megengedett az ilyen, szerencsejátékhoz kapcsolódó értékpapír-kibocsátás, ellentétben például a bankbetétnél, amelyek között már most is találkozhatunk nyereménybetétekkel.Másrészről van egy operatív feladat is, miszerint minden jelenleg forgalmazott és kibocsátott állampapírt a saját és a forgalmazók rendszeriben is kezelni kell, ami sok esetben plusz fejlesztést igényel. Egy elektronikus állampapírt nagyon nehéz sorsolásos útra terelni, mivel annak nincs sorszáma, mint a régi, fizikailag kinyomtatott állampapíroknak. Még kihívást jelent tehát azt kitalálni, hogy elektronikus állampapírnál hogyan lehetne bevezetni a sorsolást, máik oldalról viszont úgy véljük, hogy sikeres és keresett termék lenne a lakosság körében. Az alacsony hozamok miatt azt látjuk, hogy sokan helyeznék biztos helyre a pénzüket, még úgy is, hogy kamatot nem kapnak rá, de van esély arra, hogy sorsolásos úton nyereményre tegyen szert. Az adatok ráadásul azt mutatják, hogy a magyarok fogadási kedve nemzetközi összehasonlításban is kiugró.Azt nem mondanám biztosra, hogy idén újabb lakossági állampapírt vezetnénk be, mivel ennek lehetőségét előbb a forgalmazókkal is körbe kell járnunk. Emellett azt is meg kell vizsgálnunk, hogy valóban lenne-e érdemi kereslet ilyen típusú konstrukciók iránt, így a technikai adottságok mellett az időzítésnél ezt is figyelembe kell venni.Tervezünk változtatni a helyzeten, már el is indultak az egyeztetések a forgalmazókkal. A cél, hogy az ő meglátásaikat is figyelembe véve olyan szabályrendszert alakítsunk ki, amely mindenki számára elfogadható. Azt látjuk, hogy ezeknek a befektetési hitelkonstrukcióknak a mérete jelenleg nem jelentős, tehát még időben vagyunk ahhoz, hogy ennek a szabályozását kialakítsuk. Az ÁKK-nak alapvetően az a véleménye, hogy a lakossági állampapírok a lakossági nettó vagyon gyarapításának ösztönzésére szolgáljanak, és a hitelből történő állampapír-vásárlás ennek az elképzelésnek nem felel meg. Éppen ezért azt szeretnénk, ha a befektetési hitel jellegű állampapír-vásárlás a jövőben megszűnne. Ugyanakkor vannak olyan konstrukciók, amikor például valamilyen pénzügylet mögé kerül az állampapír fedezetként, ezekkel nincsen probléma.Szeretni szeretnénk hosszabbítani az átlagos futamidőt, a nagyobbik kérdés inkább az, hogy lehet-e, és milyen áron. Ha összevetjük az állampapír-hozamainkat a lengyelekkel, akkor azt látjuk, hogy 10 és 15 éves hozamok között elég nagy különbségek vannak: a 10 éves és az összes rövidebb papírunk hozama alacsonyabb a lengyelekénél, de a 15 éves papírunk hozama nem. A lakossági állampapíroknál is azt látjuk, hogy a legnépszerűbb konstrukció az 1 éves futamidejű KKJ, a második legnépszerűbb a féléves FKJ volt és csak utána jött a 3 év 5 éves inflációt követő PMÁK.Ez a helyzet idén mintha változna és az FKJ mintha veszítene népszerűségéből, részben nyilván a kamatcsökkentés hatására is. Az elmúlt 2-3 hónapból ráadásul az látszik, hogy jelentősen megnőtt a PMÁK iránti kereslet, valószínűleg ebben szerepe van annak is, hogy az infláció visszatért Magyarországra. Bízunk benne, hogy erre a hosszú futamidő felé való elmozdulásra segít majd rá a most kibocsátott kétéves papír is. Úgy becsüljük, hogy elsősorban az egyéves KKJ-ból lesz egy átáramlás az új befektetések mellett a kétéves konstrukcióba, a forgalmazók is ezt erősítették meg.Idén már csökkentettünk a kamatokon, de azt látjuk, hogy nem a kamatkülönbözet hajtja elsősorban a keresletet, hanem főként a bankok. Az, hogy a jegybanki egynapos betét, ahová a bankok el tudják helyezni a fölösleges pénzt, jelenleg mínusz 0,05%, elegendő ahhoz, hogy a bankok még csökkentett vagy akár jutalék nélkül is eladják az állampapírokat, hiszen így veszteség nélkül tudják elhelyezni a pénzt. Ez jól látszik azon is, hogy az önkormányzatoknak értékesített KKJ után fizetett forgalmazói jutalékot a korábbi 1%-ról 0,1%-ra csökkentettük, gyakorlatilag tehát nincs rajta jutalék, ennek ellenére erőteljesen felfutott az önkormányzatoknak történő értékesítés, éppen a már említett veszteség-elkerülés miatt.Ettől már nem várunk olyan direkt hatást, mint amit az Önfinanszírozási Programnál láttunk korábban. Most az történik, hogy a jegybank kiszorítja a likviditást a három hónapos betétből, és azt a bankközi piacra tereli át, ennek pedig lehet egy állampapírok iránti keresletnövelő hatása. Ezt a hatást nyomon lehet követni azon is, hogy a változó kamatozású állampapírok iránti kereslet az utóbbi időben igencsak megnőtt.Véleményem szerint adósságfinanszírozási oldalról az az egészséges, ha több lábon állunk és van egy kiegyensúlyozottsága a piacnak, úgy látjuk, hogy a szerkezetátalakulás az elmúlt két évben végbement. A forint állampapírokon belül a külföldiek részaránya még mindig több mint 3 ezer milliárd forint, és a devizakötvények jelentős része is a külföldi szereplők kezében van., ezzel pedig a teljes államadósságon belüli részarányuk 40% körül van. Ez lehet, hogy jóval kisebb, mint a 69%-os csúcs, de azt gondolom, hogy nem a 69% volt a normális és a 40% a túl alacsony, hanem a 40% az, ami normálisnak tekinthető.Hogy ez innen merre fog változni, nehéz megmondani, de amit mindenképpen kiemelnék, hogy tavaly minden pénzügyi turbulencia idején - év eleje, június végi Brexit-szavazás és novemberi elnökválasztás - a magyar állampapírpiac egyre jobban teljesített a régiós versenytársakhoz képest. Mérséklődött az ingadozás és azt lehetett látni, hogy míg év elején nagyobb volt a riadalom és megindult a hozamemelkedés, addig a Brexitnél már kisebb hozamemelkedést láthattunk, a novemberi amerikai elnökválasztásnál pedig már minimálisat. A magasabb kockázatú állampapírok köréből nagyon úgy tűnik, hogy kikerültünk és most már kezdünk a biztonságosabbak közé tartozni.