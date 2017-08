Politikusok is belekeveredtek a több ezer magyar embert lehúzó piramisjátékba

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Egy magánnyomozó két ügyfele nevében tett feljelentést a Budapest Rendőr-főkapitányságon Haraszti Imre polgármester és Boda Zsolt alpolgármester, valamint Cs. Viktor ukrán magánszemély ellen. A trió elvileg a Kairos nevű orosz eredetű, de brit székhelyű pilótajátékba toborzott ügyfeleket - ami havi díjazást ígért azért cserébe, ha az ügyfelek a számítógépük tárhelyét bérbe adják. A díjazás mértéke attól függött, hogy pontosan mekkora összeget fizettek be a tagok a rendszerbe és mekkora tárhelyet tudnak "bérbeadni", de, az egyik károsult kamatokkal együtt 4-5 millió forintot követel a piramisjátékosokon, míg a másik egyszer másfél millió forintot, másodszor pedig hétszázezer forintot fektetett a pilótajátékba.A magánnyomozó elmondta azt is, hogy nemcsak a csalás gyanúja merül fel, hanem személyes adatokkal, okirattal való visszaélés is, mivel a befizetők személyigazolvány-számát és lakcímét is felhasználták a beléptetéshez.A polgármester a lapnak elárulta, hogy ő maga is károsult és feljelentést is tett.. Elvileg Nagy-Britanniában zárolták a piramisjáték vezetőinek számláját, míg magukat a csalókat őrizetbe vették. Németországban egy ügyvédi közösség megpróbál fellépni a károk mérséklése érdekében.A Kairos-ügyben egyébként a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytat összevont nyomozást piramisjáték szervezésének bűntette miatt ismeretlen tettes ellen. Eddig nincs gyanúsított. A nyomozás határideje november 10., amely meghosszabbítható.Az elmúlt években egyébként új reneszánszát vette a piramisjátékozás Magyarországon, folyamatosan bukkannak fel az újabb és újabb külföldi eredetű, offshore befektetési cégek, amelyek őrült magas hozamígérettel csábítják az alacsony kamatkörnyezet miatt hozaméhessé vált ügyfeleket, többről is írtunk az elmúlt hetekben: