Ráfázhatsz, ha hirtelen kiugrasz a befektetésedből

Az öngondoskodás kiemelt témaköre lesz a Portfolio Biztosítás 2017 Konferenciának. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Állampapír

Hosszabb lejáratú állampapíroknál, a Bónusz Magyar Államkötvénynél (BMÁK) és a Prémium Magyar Államkötvénynél (PMÁK), ez az árfolyam 99 százalékra növekedett idén január 10-től, tavaly ez még csak 98 százalék volt.

január 10-től, tavaly ez még csak 98 százalék volt. Rövidebb állampapíroknál; a Kamatozó Kincstárjegynél (KKJ) és a Féléves Kincstárjegynél (FKJ) változatlan maradt a 99,5 százalékos visszaváltási árfolyam.

Kevesen tudják, hogy állampapírokkal is lehet bukni,Ennek oka, hogy ha meg akarunk tőlük szabadulni, csak előre meghatározott árfolyamon tudjuk a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat visszaváltani:Ha veszteség nélkül akarjuk eladni az állampapírjainkat, van lehetőségünk várni arra, hogy a felhalmozott kamattal kitermeljük a visszaváltás költségét. Ha ugyanis idő előtt visszaváltjuk az állampapírunkat,Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük, hogy legalább hány napig kell tartani adott állampapírokat ahhoz, hogy ne bukjunk a visszaváltáson:

Rendszeres- és egyszeri díjas, megtakarítási célú életbiztosítások, eszközalapok

egyszeri díjas termékek után feleződik harmadik év után, ötödik év után pedig teljesen eltörlődik a kamatadó

rendszeres díjas termékek esetén pedig ötödik és tizedik év eltelte után feleződik, majd törlődik el.

A jelenleg forgalmazott lakossági állampapírokat vizsgálva rájöhetünk, hogy az említett év eleji, 1 százalékpontos változás jelentős engedményt jelent. Ha a korábbi feltételek szerint akartunk visszaváltani egy Bónusz Magyar Államkötvényt, számításaink szerint a befektetés időpontjától számítva 218-280 napot kellett várnunk arra, hogy a felhalmozott kamat ledolgozza a visszaváltás költségét, attól függően, hogy milyen hosszú lejáratú hitelpapírt vásárolunk. Prémium Magyar Államkötvények esetén 225-266 napot kellett ehhez türelemmel végigülnünk. Ez most 109-140 és 113-133 napra változott.Egyes forgalmazók költséget is számíthatnak fel az állampapírokkal kapcsolatos tranzakciókra.Az állampapírokkal kapcsolatos változásokról itt írtunk korábban:Ha kifejezetten hosszú távon szeretnénk befektetni, megtakarítani, választhatunk megtakarítási célú életbiztosítást is, amelynek egyik fő előnye, hogyVan lehetőségünk a befektetési alapokhoz hasonló eszközalapokkal működő, úgynevezett befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és garantált hozamot, többlethozam-visszatérítést használó vegyes biztosítást is választani, ha ebben a befektetési kategóriában gondolkozunk.Ennek a terméknek viszont sajátossága, hogy valamilyen formában jellemzően tartozik hozzá egy. Bár korábban előfordult, hogy akár a teljes első másfél-két éves befizetését is elveszthette az ügyfél, az etikus életbiztosítási koncepciónak köszönhetően az idő előtti visszavásárlásra terhelt szankció is mérséklődött.Íme három olyan 2017. január 1-je után piacra dobott, tipikusnak mondható rendszeres díjas "etikus" termék teljes tőkére és hozamra vetített visszavásárlási költsége (állami támogatást nem számítva, ahol van ilyen), amely korábban népszerű unit-linked termékeket váltott le (egyéb költségek nélkül):

egyrészt arra ösztönzi a biztosító az ügyfelét, hogy a megtakarítását fegyelmezetten fizesse, az idő előtti visszavásárlásnak ugyanis továbbra is más termékekhez képest komoly szankciói vannak,

másrészt pedig bebiztosítja a szolgáltató, hogy kellő fedezetet szerezzen felmondás esetén is ahhoz, hogy egyrészt az ügynököt ki tudja fizetni (ha nem írják vissza a jutalékát), valamint eredményt érjen el a törlésen is.

Nyugdíjcélú megtakarítások

A visszavásárlási táblázattalAz egyszeri díjas életbiztosításoknak egyébként ennél sokkal kedvezőbbek a visszavásárlási feltételei, olyan szolgáltató is van, amely nem terheli visszavásárlási táblázattal az egyszeri díjas termékeit.Lejárat után jellemzően már nincs költsége a rendszeres biztosításokból való pénzkivételnek, ezért mindenképpen érdemes ezt a terméket lejáratig tartani és rendszeresen fizetni.Az etikus életbiztosítási koncepció részleteiről és hatásairól itt írtunk:Ha nyugdíjbiztosítást kötünk, idő előtti feltörésnél előfordulhat, hogy a fenti, vagy ehhez hasonló visszavásárlási táblázatok mellett még, amely miatt nemcsak a teljes tőkénket bukhatjuk el például első évben történő visszaváltás esetén,Ez nem egyedi eset, ugyanis, ezeket az alábbi táblázatban összesítettük:

Klikk a képre!

Befektetési alapok

egyrészt jellemzően lassabban lehet a befektetési jegyeket visszaváltani (nincs napon belüli visszaváltás, helyette jellemzően 2-3 napot kell várnunk a pénzünkre), mint például a részvényeket,

pénzünkre), mint például a részvényeket, másrészt pedig vannak olyan alapok, amelyek büntetőjutalékot is számítanak fel, ha megadott időn belül visszaváltjuk a befektetési jegyeinket.

leggyakrabban kockázatosabb, valamint aktívan kezelt alapok körében találkozhatunk, jellemzően 2-5% körül mozog, amit vételtől számított 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén számítanak fel az alapkezelők,

ingatlanalapok körében pedig előfordulhat, hogy éven belüli visszaváltás esetén kell ezt a költséget kifizetnünk, amelynek mértéke általában 1-2%.

Bankbetét

leggyakoribb esetben elveszítjük a kamatot, esetleg a folyószámlakamatot kapjuk meg a pénzünkre, a tőkénk azonban nem sérül,

ritkább esetben előfordulhat, hogy a betéti kamat egy részét, vagy szélsőségesen ritka esetben az egészét is megkapjuk akkor is, ha idő előtt feltörjük a betétünket.

Részvények

A termékek sajátosságairól és arról, hogy melyiket miért érdemes választani itt írtunk:Amellett, hogy a részvényeknél többnyire diverzifikáltabbak és kevésbé kockázatosak a befektetési alapok, jelentős részük tranzakciós költségeket is számít fel a vételért és az eladásért, emellett pedigBüntetőjutalékkalA büntetőjutalékkal jellemzően amellett, hogy az alapkezelők a likviditásukat védik, az ügyfelet is arra ösztönzik, hogy az ajánlott befektetési időtávot (ami jellemzően 1-5 év) tartsa be.A kockázatkerülő befektetők körében továbbra is népszerű bankbetétben tartani a pénzt, annak ellenére, hogy az éven belüli, forintos bankbetétekA népszerűségük talán elsősorban azzal indokolható, hogy, ha egy betétben helyezzük el, hiszen még azHa feltörjük idő előtt a betétünket:Egyedül az infláció jelent komoly fenyegetést a betétünkre nézve: ha bejön az MNB jövő évi, 2,4%-os inflációs prognózisa,. Erről itt írtunk részletesen:Annak ellenére, hogy többnyire likvid befektetések, a részvények a piaci jelentős árfolyammozgásuk miatt elsősorban. Számos profi egyetért abban, hogy nem feltétlen érdemes ugrálni a részvények közt és elsősorban hosszú távon érdemes ezt a befektetési formát választani.Ha mégis meg akarunk szabadulni a részvénykitettségünktől, lakossági ügyfélként elsősorban a következő költségekkel találkozhatunk:

TBSZ, avagy mennyit lehet spórolni az adón?

A tranzakciós költségek mellett természetesen adóznunk is kell a különféle befektetési termékek hozama után, a következő feltételek szerint:

a gyűjtőév (nulladik év) utáni harmadik év után a 15%-os kamatadó fizetési kötelezettségünk 10 százalékra csökken ,

, ötödik év után pedig adómentesen hozzáférhetünk a TBSZ-en elhelyezett pénzünkhöz, vagy dönthetünk ennek újrabefektetéséről.

Az öngondoskodás kiemelt témaköre lesz a Portfolio Biztosítás 2017 Konferenciának. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egy Tartós Befektetési Számlával (TBSZ) ezen is spórolhatunk, hiszen:Idő előtti feltörés esetén előfordulhat, hogy párszáz, vagy akár pár tízezer forintos (jellemzően befektetett összegtől függ) szankciót is a nyakunkba varr a szolgáltató.Korábban egyébként az ehót is megúszhattuk egy TBSZ-szel, a kamatjövedelem után azonban az idei évtől fogva ezt már nem kell kifizetni. Azt, hogy az ehó eltörlése után is megéri-e TBSZ-be fektetni, itt összegeztük: