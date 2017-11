Tombolnak a piramisjátékosok Magyarországon, a rendőrség széttárja a karjait

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

megkérdezték az MNB-t, a felügyelet szakemberei pedig elárulták, hogy a Questra és az AGAM nem rendelkeznek szolgáltatási engedéllyel Magyarországon, a magyar felügyelet mellett pedig több külföldi hatóság (osztrák, belga, brit) is közzétett velük kapcsolatosan figyelmeztetést, illetve hogy az AGAM nem rendelkezik magyar fizetési számlával.

Ezen kívül internetes keresést végeztek,

valamint megkérdeztek 25 olyan embert, akik részt vettek a Questra / AGAM magyarországi előadásán, amit idén februárban tartottak.

A februári Questra-előadáson szereplő Daniel Zdesar MLM-zsonglőr elmondta, hogy külföldi számlára kell utalni az összeget, amit be akarnak fektetni (így ezzel tisztában voltak az előadáson résztvevők),

a Questra-weboldalak külföldi nyelveken elérhetők, miközben a Questra magyar oldala már nem elérhető (vélhetően a rendőrség ezzel a kijelentéssel azt akarja bizonyítani, hogy nem céloznak online csatornákon magyar befektetőket),

a kihallgatott 25 ember nem tett említést jogtalan haszonszerzésről, károkozásról vagy tévedésbe ejtésről (arról nincs infó, hogy az érintettek kik voltak, milyen pénzügyi képzettséggel rendelkeztek, vagy hogy azelőtt történtek-e meg a kihallgatások, hogy a kifizetések akadozni kezdtek volna),

"elenyésző" volt azoknak a száma, akik a résztvevők közül regisztráltak és befektettek - a rendőrség külön leírja azt is, hogy bitcoinban fizettek, tehát magyar bankszámlaszám nem volt érintett (nem is lehet bankszámláról utalni a céghez),

és a tanúk azt állították, hogy az "AGAM és Questra cégek működését, tevékenységét méltató előadáson vettek részt," vagyis a rendőrség szerint a Questra / AGAM "promóciós marketing tevékenységet végzett" és nem tett ajánlatot, illetve nem ösztönözte az ügyfeleket cselekvésre.

Összességében tehát a rendőrség megállapította, hogy nem merül fel sem csalás, sem piramisjáték-szervezés, sem pedig engedély nélküli befektetési tevékenység végzésének gyanúja, tehát a nyomozást megszüntették.

Az AGAM termékeinek értékesítése elsősorban egyáltalán nem termékbemutatókon, hanem közvetlen megkereséseken keresztül zajlik

A rendőrség kiemelte, hogy "elenyésző" azoknak a száma, akik a prezentációt megtekintve a befektetés mellett döntöttek. Úgy látszik, ez egyáltalán nem tartalmazza azoknak a számát, akik más csatornákon keresztül fektettek be az AGAM "termékébe." Ez alapján a rendőrség a döntését egy nagyon szűk csoport véleményére alapozta, miközben széles körben nem hallgatott meg tanúkat

Összefoglalva tehát úgy látszik, hogy a rendőrség ahelyett, hogy a cégcsoport teljes Magyarországot is érintő tevékenységét vizsgálta volna, mindössze egyetlen eseményt vizsgálva állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény. Bár hivatalos, magyar hatóságok által megállapított károsultakról nincsen információnk, a közösségi médiában és a videómegosztókról elég egyértelműen kiderül, hogy számos magyar ember érintett lehet a Questra/AGAM-ügyben, akiket a cég valószínűleg még mindig a kifizetéssel hiteget. A piramisjátékozást egyébként a Btk. 412.§-a bünteti, az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatást pedig a Btk. 408.§-a.

Korábban írtunk arról, hogy az Atlantic Global Asset Management (AGAM), illetve ügynökhálózata, a Questra World / Questra Holding Magyarországon befektetőket toboroz / toborzott. Úgy tudjuk, az MNB mellett több magánszemély is feljelentette a cégeket. A felügyelet szakemberei azután döntöttek így, miután meglátogatták a cég egy értékesítési prezentációját és úgy találták, hogy felmerül a jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettének, a csalás bűntettének, illetve a piramisjáték szervezésének gyanúja. Ezekről és magáról a cégcsoportről itt írtunk:A nyomozat megszüntetéséről szóló határozatból kiderül, hogy a Questrával és az AGAM-mal kapcsolatos feljelentéseket egy eljárás alá vonták és így vizsgálódtak. A rendőrség nyomozói vizsgálatuk soránA vizsgálat eredménye szerintArról nem érkezett indoklás, hogy a rendőrség miért koncentrált exkluzív módon arra az egy előadásra, amit a Questra / AGAM tartott Magyarországon és miért nem a cégcsoport széleskörű tevékenységét vizsgálta.Úgy véljük, a teljes képet lett volna érdemes inkább figyelembe venni, így vélhetően más konklúzió született volna:Mindez már csak azért is aggályos, mert úgy tűnik, hogy ezek alapján nem várhatunk széleskörű vizsgálatot és szigorú fellépést egészen addig, amíg egy nagyobb számú ügyfélkört be nem szervez egy csaló "befektetési" cég. Addigra viszont már jellemzően túl késő, hiszen széles tömegek bukhatják el a pénzüket, melynek meggátolása és nem megtorlása lenne az ideális fellépés eredménye. Ennek tekintetében, illetve a lakosság pénzügyi tudatosságának hiánya miatt, nem csoda, hogy hazánk termékeny táptalajt jelent a piramisjátékosoknak.Az egész iróniája egyébként az, hogy úgy tűnik, a Questra / AGAM időközben bedőlt, a kifizetések egy ideje már nem történnek, miközben a cégcsoport mögött álló üzleti kör új "befektetési" cégeken, a fent is említett Five Windsen és a QW Lianora Swiss Consultingon keresztül kezdett el tőkét bevonni, vélhetően azért, hogy a régi befizetők hozamát fizetni tudják. Erről itt írtunk:Az új projekt úgy tűnik, nem volt túl sikeres, nemrég bejelentették , hogy inkább Ázsiába költöznek. A cég mögött álló orosz / zöld-foki vezetői arculat eltűnt és a cégcsoport egy dél-koreai "üzletember" kezébe került. Heung Sup Han és cége, az Asia Trade Group Limited Hongkongból ad egy újabb löketet a haldokló piramisjátéknak, azzal indított, hogy a pénzkivonást (ami már körülbelül június óta nem volt lehetséges), további 3-6 hónapig befagyasztotta.Az új cég befektetési sztorija a kriptopénz: sok másik piramisjátékhoz hasonlóan ők is (vélhetően nem létező) ICO-kon (Initial Coin Offering) keresztül fognak majd busás haszonra szert tenni. Remélhetően Magyarországot ezúttal kihagyják a célpiacaik közül.Eleve számos másik, hasonló kamubefektetés pályázik a pénzünkre, íme a jéghegy csúcsa: