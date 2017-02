Pioneer: fellendülés következhet Európában

"Összességében továbbra is tartjuk a részvény-felülsúlyt, de továbbra is fontos, hogy inkább a bottom-up megközelítést alkalmazó, értékalapú részvénykiválasztást előtérbe helyező abszolút hozamú alapokon keresztül. Ennek súlyát 15%-ról 30%-ra emeltük a pénzpiaci eszközök és a kötvények terhére. Meglátásunk szerint ez a stratégia jóval kifizetődőbb lehet, mint földrajzi régiókban gondolkodni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Trump tevékenysége milyen károkat okozhat egyes szektorokban és mennyire helyzetbe hozhat másokat.

Európa esetében továbbra is valószínűbbnek tartjuk azt a forgatókönyvet, hogy gazdasági fellendülés következik. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az árazás nem túl feszített a kamatkörnyezethez képest, valamint a relatív alulpozícionáltságot az európai eszközök egészében, akkor optimista kép rajzólódik ki az európai részvények szempontjából. Az európai részvények súlyát egyelőre mégis csak 10%-on tartjuk és nem a francia választások miatt. A francia választások esetleges negatív kimenetelét kis valószínűségű eseménynek tartjuk, ezért ez még nem adna okot az aggodalomra. Amitől jobban tartunk, az Olaszország, mert egyrészt megnőtt a recesszió esélye, másrészt azért, mert a nagy országok közül ott a legnagyobb az euró-szkeptikusok aránya, ami könnyen megjátszhatónak tűnik a szélsőséges politikai erőknek (5 Csillag). Egy olasz kilépés esetén már az EKB sem tudná megmenteni a piacokat. Amerikai részvényeket csak a portfólió 5%-áig tartunk, mert túl drágák, ezért hosszú távon már nem éri meg ide fektetni szerintünk, persze néhány egyedi sztoritól eltekintve.A fejlődő piaci részvények súlyát 10%-ról 15%-ra emeljük, mert több nagy országban is korai fázisban lévő makrogazdasági fordulatot látunk és a dollár további erősödésének csökken az esélye. Még mindig jelentős mennyiségű tőke keresi az ilyen sztorikat a globális tőkepiacokon és az ilyen országok kiemelt célpontok lehetnek annál is inkább, mert a fejlődő országok többsége még mindig inkább alulpozícionált.A régiós részvények 20%-os súlyát 10%-ra csökkentjük a nagy menetelés után, a hazai részvények 5%-os súlyán nem változtatunk. A nyersanyagok nagyon jól hoznak, a 10%-os súlyon egyelőre nem változtatunk."