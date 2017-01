Pioneer: Közép-Európa lehet idén a nyerő

Pioneer Alapkezelő:"Az amerikai részvénypiacok árazása már a hosszú távú medián felett van. Ha ehhez hozzávesszük az enyhén emelkedő kamatkörnyezetet, már egyáltalán nem tekinthető olcsónak. A vártnál esetleg még gyorsabban emelkedő kamatkörnyezet fékező erőt jelenthet a részvénypiacokon (is). Az árazási modellünk alapján egy, a vártnál meredekebben emelkedő kamatpálya jó eséllyel a 2000-es érték alá taszíthatja az S&P500 indexet. Az emelkedő kamatkörnyezetnek ugyanakkor jelentős haszonélvezői lehetnek a bankok és a biztosítók.

Emellett fontos lehet az is, hogy a csak amerikai részvényeket tartó alapokban a készpénzszint rekord alacsony szintekre jutott, így vélhetően kevés puskapor maradt a tengerentúlon. Ezen tényezők, valamint a feltehetően protekcionistábbá váló gazdaságpolitika negatív hatásai fontosabbak lehetnek, mint a Trump által tervezett vállalati nyereségadó-csökkentés, ami azért rövid távon megtarthatja az amerikai részvényeket.Európa árazása historikus értelemben sem túl drága, de ha hozzávesszük az alacsony kamatkörnyezetet, akkor az elmúlt hetek emelkedése után is vonzónak tűnik, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a rendkívül gyenge euró milyen kedvező hatással lehet számos európai nagyvállalat fundamentumaira. A tengerentúlon sokáig bottal sem nyúltak az európai részvényekhez, ez most fordulni látszik és az év első felében meghatározó lehet ez a tőkeáramlás. A befektetők ugyanakkor jelentős lehetséges politikai (pl. francia, holland, német választások) és vállalati (Deutsche Bank, Commerzbank) kockázati eseményekkel nézhetnek farkasszemet Európában a jövő év folyamán. Ezek esetleges bekövetkezése esetén ismét hamar megjelenhetnek a partvonal mellett álló, nagy készpénzhányaddal rendelkező befektetési alapok annál is inkább, mert az ECB-nél is van még bőven puskapor.Ha részben a gyenge euró miatt Európa jól prosperál 2017-ben, annak nagy haszonélvezője lehet az átlagban nagyon olcsó és amúgy is kedvező makrogazdasági ciklusban lévő közép-európai régió. A lengyel kormány jelentős részesedésnövelése a tőzsdén jegyzett bankokban akár fordulópontot is jelenthet a rendhagyó szabályozások szülte bizonytalanságban, ugyanakkor a devizahitel-konverzió még Damoklész kardjaként lebeg ott a legtöbb lengyel bank feje fölött. A lengyel részvények esetében ezért fokozottan indokolt a körültekintő szelekció egy általános jó hangulatban is.A magyar részvények némelyike a jelentős emelkedés után sem tekinthető kifejezetten drágának, ezért esetükben egy kedvező európai részvénypiaci hangulatban valószínűbbnek tűnik, hogy mérsékelt emelkedés következik.A cseh bankok egy esetleg minimálisan emelkedő európai kamatkörnyezet nagy nyertesei lehetnek 2017-ben tekintve, hogy már a mostani 0% körüli hozamok mellett is képesek 13-14%-os RoE-t szállítani és ehhez képest alig forognak a könyv szerinti értékük felett, nagyon alacsony részvényektől elvárt hozam mellett.Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a rendkívül nyomott árazású és stabilan növekvő makrogazdasági háttérrel megtámogatott román részvénypiacon érdemes jelen lenni 2017-ben is. A közelgő IPO-knak köszönhetően ez az olcsó piac elérheti azt a méretet, ami majd vélhetően egyre több nagy külföldi befektetők ingerküszöbét is elérheti. "