A legendás Rothschild-család leggazdagabb tagjának élete tele van furcsaságokkal

1. A felesége kezeli a vagyonát és a cégeit

2. Adrenalinfüggő, két Forma-1-es kocsija is van

3. Kerüli a nyilvánosságot

4. Megúszták a válságot

5. Állítólag védett állatokra lő és vegzálja a pigmeusokat

A Rothschild-család a XIX. században gyakorlatilag a fél világot a kezében tartotta: királyok, császárok hozzájuk fordultak kölcsönért, hogy a háborúikat meg tudják vívni. Mayer Amschel Rothschild fiain keresztül a német, osztrák, francia, brit és olasz fővárosokban is pénzügyi központokat hozott létre, ahol kötvényekkel, arannyal, devizával, sőt még kezelt befektetésekkel is foglalkoztak. Akkoriban, csak a Rockefellerek tudtak versenyezni velük.A XX. század azonban megváltoztatta a család kiváltságos helyzetét: az új bankok, amelyek nyilvános részvénykibocsátásokon keresztül gyűjtöttek tőkét,. Először a kereskedelmi és befektetési üzletágukat adták el, majd a Rothschild-pénzintézetek francia ágát államosította az ország szocialista kormánya., de a rengeteg cég és az élükön álló családtagok vagyona jelentősen megcsappant és szétszóródott. Forbes milliárdos listáján mindössze az 1376. helyet foglalja el Benjamin de Rothschild, a bankárfamília leggazdagabb tagja,Az üzletember 1963-ban született Franciaországban, jelenleg az Edmond de Rothschild Group, egy svájci privátbank elnöke. Tanulmányait a svájci Institut Florimonton végezte. Mivel rendkívül elvonultan él egy svájci kastélyban és kerüli a nyilvános rendezvényeket, az üzletemberről kevés publikus információ lelhető föl.Azért össze tudtunk szedni öt kifejezetten érdekes tényt az enigmatikus milliárdos életéről.Benjamin de Rothschild, ezért, Ariane de Rothschild kezeli - derítette ki a Hááretz , izraeli napilap.Négy lányuk született, Rothschild nekik tervezi tovább örökíteni a privátbankját is. Korábban családi hagyomány szerint fiúágon öröklődhetett tovább a családi vállalkozás tulajdonjoga, a kizárólag fiúági öröklést manapság már nemcsak törvények tiltják, hanem az üzletember maga is úgy gondolja, hogy a lányok tehetségesebbek az üzleti életben, mint a férfiak.Bár elmondása szerint ő maga is az ideje 90%-ában a vállalkozásainak menedzselésén gondolkozik, azért jut ideje arra, hogy szenvedélyeinek hódoljon.Benjamin de Rothschild imádja a sportokat:, a CNN szerint egy vitorlásklubot is alapított. Szeret a világ minden részén, nem rég volt emiatt egy nagyobb botránya is Afrikában, erről lentebb írunk majd részletesen. Wealth-X szerint rendszeresen jár Forma-1-es versenyekre is és tagja a Ferrari Clienti 1 klubjának is, ahol kipróbálhatja az istálló sportautóit is, egészen a '70-es évekig visszamenő szériákig.Nemcsak rendszeresen, hanem egybeköti a munkáját is a kirándulással: több svájci síparadicsom szállodáinak ő a tulajdonosa.A sportok mellett más szenvedélyeknek is előszeretettel hódol: miközben a Hááretz interjúztatta,. Emellett pedig borospincéi és tejüzemei is vannak, többek közt Brie sajtot is gyártanak.Szintén az izraeli lapnak mondta azt, hogy gyakorlatilag nincs olyan csont a testében, amit legalább egyszer ne tört volna el.Rothschild nem egy közösségi ember. Bár elmondása szerint az összes fontosabb párizsi közszereplőt, cégvezetőt, sőt Benjámín Netanjáhút, Izrael miniszterelnökét is ismeri,Nem véletlen, hogy inkább Genfben él és nem szívesen nyilatkozik a sajtónak sem, a Hááretzen kívül csak francia lapoknak adott rövid interjúkat, persze ezeket a sajtótermékeket is bírálta azért, mert túlságosan politizálnak.Leginkább azért kerüli a nyilvánosságot, mertA közösségi médiumokat is kerüli, mert úgy véli, hogy ezen keresztül a hatóságok, titkosszolgálatok megfigyelhetik az embert. Bár egyszer csinált egy Facebook-profilt, mert talált egy nem valódi felhasználót, aki őt játszotta el az interneten, nem használja ezt aktívan.Bár a két világháború miatt komoly befolyás- és vagyonveszteséget szenvedett a család,Benjamin de Rothschild ezt azzal magyarázza, hogy nem fektetnek "őrült" dolgokba, a privátbankjuknál a vagyonmegóvás a cél, nem pedig a spekulatív tevékenységek. A Hááretznek elmondta, hogy(mint a Nestlé vagy a Johnson & Johnson) tartja jó befektetésnek, főleg azokét, amelyek Ázsiában is üzletelnek, emellett a. Az állampapírokat és a széfben tárolt aranyat nem tartja jó befektetésnek.Azon a véleményen van egyébként, hogy. Szerinte sokkal megbízhatóbbak a családi bankok, mint amilyen az övé is, hiszen nem csak a részvényesek érdekeit nézik, valamint ott van az ajtón a család neve, ezért elszámoltathatók. A bank 163 milliárd eurónyi ügyfélvagyont kezel, 2015-ös adatok szerint.A Rothschildok egyébként rendkívül jól tudnak időzíteni, ha vagyonmegóvásról van szó: Benjamin de Rothschild nagyapja például pont az 1917-es bolsevik forradalom előtt pont értékesítette az orosz üzletágukat.Tavaly a vadászszenvedélye miatt kisebb botrányba keveredett Rothschild, amiről részletesen a Times írt. Egy francia barátjával, Pierre Guerrinivel egy közös vadászcéget üzemeltetnek Kamerunban, a Survival International pedig nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely szerint. A jelentés szerint ráadásul- elsősorban elefántokra -, akik egy alkalomért akár 45 ezer dollárt, azaz körülbelül 13 millió forintot, is fizethetnek.Rothschild cége, a Faro West Lobeke vadászvállalat, szerintük remek kapcsolatot ápolnak a pigmeusokkal: iskolákat és egészségügyi létesítményeket is építettek nekik. Elismerték, hogy valóban védi a vadászterületet egy biztonsági különítmény, viszont a zsoldosok az orvvadászoktól védik az állatpopulációt.