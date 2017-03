Íme a világ 10 leggazdagabb embere

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A világ leggazdagabb embere hosszú évek óta Bill Gates, a Microsoft alapítója, a tavalyi 75 milliárd dolláros vagyonát sikerült felhizlalnia 86 milliárd dollárra.

A második helyet visszaszerezte Warren Buffett, aki Donald Trump megválasztásán hatalmasat kaszált, tavaly 14,8 milliárd dollárral szaporította a vagyonát, 75,6 milliárd dollárra.

Az egész világon a legjobb éve pedig Jeff Bezosnak, az Amazon alapítójának volt, aki 27,6 milliárd dollárral gazdagodott tavaly, 72,8 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb emberek dobogójára is sikerült fellépnie.

Amancio Ortega, a Zara alapítója "csak" 4,3 milliárd dollárral lett gazdagabb tavaly, ezzel a másodikról a negyedik helyre került vissza, 71,3 milliárd dolláros vagyonnal.

Mark Zuckerberg szerepel az ötödik helyen, miután tavaly a vagyona 11,4 milliárd dollárt gyarapodott, jelenleg 56 milliárd dollárja van.

Közben Carlos Slim, a mexikói üzletember, aki korábban a világ leggazdagabb embere is volt, a hatodik helyre esett vissza.

A hetedik helyre Larry Ellison, szoftverguru került, 52,2 milliárd dolláros vagyonnal.

A nyolcadik-kilencedik helyet egy testvérpár, David és Charles Koch töltik be, 48,3 milliárd dolláron osztoznak.

A tizedik Michael Bloomberg, 47,5 milliárd dolláros vagyonnal.

A dollármilliárdosok száma 13%-ot emelkedett, 2043 ember rendelkezik a világon egy milliárd dollár fölötti vagyonnal, tavaly még mindössze 1810 embernek volt ennyi pénze. A milliárdosok teljes vagyona is növekedett 18%-kal, összesen 7670 milliárd dollárra, ami szintén rekordnak számít. A listára 195 új milliárdos is felkerült, többségük, 76 ember Kínából származik.A lista élén szereplő gazdagok több egyéni rekordot is megdöntöttek: