Íme a világ valaha élt 10 leggazdagabb bűnözője

10.-8.

10. Joaquín Guzmán Loera - 1 milliárd dollár

9. Al Capone - 1,3 milliárd dollár

"El Chapo", avagy "A Köpcös" a világ jelenleg élő egyik leggazdagabb bűnözője, aki a történelem egyik legnagyobb mexikói drogbirodalmát,, sőt egyesek szerint vezeti a mai napig is a rácsok mögül. A tengeralattjárókkal és repülőkkel is felszerelt drogbirodalom távirányításában Guzmán jelentős tapasztalatot szerezhetett, hiszen, először 2001-ben, majd 2015-ben. Tavaly a mexikói rendőrség a haditengerészetet segítségével kapta el harmadszorra, egy hosszabb lövöldözés után sikeresen rács mögé küldték a Köpcöst.A Forbes(miközben birodalmának éves bevételét 3 milliárd dollárra teszik), de más becslések ennél jelentősen nagyobb, 5 milliárdos vagyonról szólnak.

8. Ishii Susumu- 1,5 milliárd dollár

Al Capone ("a Sebhelyesarcú") talán a, aki a '20-as, '30-as években élte fénykorát. Olasz bevándorlók gyermekeként építette fel a szesztilalom idején a, mindössze húszéves volt, amikor belekóstolt a bűnözés világába., nem riadt vissza a fényes nappal történő, nyílt utcán való leszámolásoktól, merényletektől sem, hogy céljait elérje. Bár Capone imádta a drága csecsebecséket, rengeteget adakozott, ezértKarrierjének végül 1929-es letartóztatása vetett véget,, csak adócsalást sikerült rábizonyítani. A börtönben azonban rendkívül rosszul bántak a szifilisszel, kankóval és kokainfüggőséggel küzdő maffiavezérrel, az Alcatrazban le is szúrták. Bár kiengedték 1939-ben, Capone nem vette vissza az irányítást a chicagói maffia fölött, főleg mentális leépülése miatt, számos betegség után végül1947-ben.Nehéz felbecsülni Al Capone személyes vagyonát; az Investopedia, az 1920-as évek végén évente 1,5 milliárd dollárt termelt mai értéken a maffiózó bűnbirodalma.Susumu aa karrierjét a második világháborúban, egy öngyilkos torpedót (kaiten) kellett volna belevezetnie egy amerikai hadihajóba, de sosem került sor a bevetésre. A háború után belépett a, az Inagawa-kai helyettes vezetője lett, amíg be nem zárták szerencsejáték-csalásért 1978-ban. Miután 1984-ben kiengedték a börtönből, a kegyetlenségéről híres Susumu üzleti modellt váltott: átalakította a jakuza imidzsét is, törekedett arra, hogy ha lehet, inkább ne használjon erőszakot üzleti érdekeinek érvényesítéséhez. A japán buborékot kihasználvaés hiteleken keresztül egy körülbelül négymilliárd dollár értékű üzleti birodalmat épített fel, amelyben Prescott Bush, George H. W. Bush elnök testvére is dolgozott tanácsadóként.Egy ideig, majd miután a japán lufi kipukkadt a '90-es évek elején, a jakuzavezér visszavonult, majd 1991-ben meghalt. Egyes becslések szerint személyes vagyona mai értéken körülbelül 1,5 milliárd dollárt tett ki.