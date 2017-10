Raiffeisen: kedvezőnek tűnik a világgazdaság helyzete

"Továbbra is kedvező képet fest a világgazdaság jelenlegi helyzete, a fontosabb makrogazdasági adatok továbbra sem okoznak csalódást, és váratlan negatív politikai vagy egyéb esemény sem árnyékolta be az októberi hónapot. Jól teljesített például az amerikai gazdaság, a harmadik negyedéves növekedési ütem a vártnál magasabb lett, és a legfontosabb európai gazdaságból, a németből is pozitív hírek láttak napvilágot, akár az ipari termelést, akár az export adatokat nézzük. Az Európai Központi Bank októberi ülését komoly várakozások övezték, ez volt a hónap egyik legfontosabb eseménye. A fő kérdés a kötvényvásárlási program jövője volt, ahol ugyan csökkentették a vásárolt mennyiséget, de meg is hosszabbították a programot, illetve nyitva hagyták a program további folytatásának lehetőségét is. Ezzel az EKB is rálépett a monetáris lazítás kivezetésének útjára, ám ennek az útnak sem a hossza, sem a végcélja nem látszik még igazán. Az egyetlen jelentősebb európai politikai kockázat a katalán elszakadási kísérlet. Ez azonban egyelőre kezelhetőnek tűnik a piacok értékítélete szerint.

Az elmúlt időszak másik fontos jegybanki kérdése, hogy Janet Yellen Federal Reserve elnök mandátumának jövő februári lejárata utána ki fogja vezetni az Egyesült Államok jegybankjának számító intézményt. Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy november elejéig bejelenti jelöltjét, bár ez még eddig nem történt meg. Igaz ugyan, hogy nem várható a törvényhozók és a piac által nem elfogadható jelölt képbe kerülése, ám az, hogy a héja-galamb skálán hol helyezkedik el az új elnök, befolyásolhatja a kamatpályára vonatkozó várakozásokat.A részvénypiacok jól teljesítettek a hónapban, emelkedtek a fontosabb amerikai indexek, illetve némi oldalazás után ez európaiak is. A fejlett piaci kötvényhozamok vegyes eredményt, az amerikai tízéves hozam feljebb került a hónap során, míg a német csökkent.A hazai események közül a jegybank ülése emelhető ki. Ugyan érdemi új intézkedés nem került bejelentésre, azonban a kamatdöntő ülést követő közleményben a jegybank erőteljes utalást tett arra, hogy kész a további lazításra, illetve szeretné lentebb látni a hosszabb hozamokat. Ennek alapján lehet tere a további hozamcsökkenésnek a kötvénypiacon, azonban a hosszú távú hatása bármilyen lépésnek kétséges, tekintve a változó fejlett piaci és régiós környezetet. A forint árfolyama mindenesetre érdemi erősödés nélkül tudta így zárni a hónapot.Az allokáció tekintetében a fentiek alapján a hazai kötvénysúlyt növeljük a következő hónapra a pénzpiaci eszközök terhére."