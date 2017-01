Raiffeisen: az amerikai politika szolgáltatja a show-t

Raiffeisen Alapkezelő"Továbbra is az amerikai politika szolgáltatja a show-t a nemzetközi híráramban. Donald Trump beiktatása után lassan meg fogjuk kapni a választ arra, hogy az új elnök terveiben vajon a növekedést ösztönző dereguláció és költségvetési lazítás vagy a negatív hatásokkal járó kereskedelemkorlátozó, protekcionalista intézkedések fognak-e elsőbbséget élvezni. Azt mindenesetre érdemes megjegyezni, hogy azok jórésze, akiket eddig az elnök magas kormányzati pozícióba javasolt, tekintélyes üzleti életbeli tapasztalattal rendelkeznek, de fontos lehet az is, hogy Trump első döntései közé tartozott, hogy az Egyesült Államok kivonul a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodásból. A kabinet ilyen összetétele arra utal, hogy az amerikai vállalati szektor érdekei tényleg hangsúlyosan megjelenhetnek majd a gazdaságpolitika irányításában, ami jelentős változás az elmúlt nyolc év szabályzáspárti demokrata kormányzása után. Ez elsősorban a válság óta szabályozói össztűz alatt lévő bankszektornak lehet majd pozitív, amit egyébként az érintett cégek részvényárfolyamának közelmúltbeli alakulása is tükröz. A költségvetési lazítással kapcsolatban szkeptikusabbak vagyunk, a republikánus törvényhozás jelentős része nem igazán híve a hiány növelésének, emiatt kockázatokat látunk a piaci várakozások teljesítésével kapcsolatban, ez negatív fejlemény lenne a részvénypiacok, míg pozitív a kötvénypiac szempontjából.

A jegybankok felől komoly történés nem volt a héten, az Európai Központi Bank kamatdöntő ülésén változtatási döntés nem volt, az ülést követő sajtótájékoztatón Mario Draghi jegybankelnök nyilatkozata inkább a további monetáris lazítást irányába mutatott, legalábbis a piaci várakozásokhoz képest.Ezt a bizonytalanságot tükrözik a piacok is, legalábbis abban, hogy a főbb részvénypiacok inkább oldalaztak. Igaz ez a S&P500-ra és a DAX-ra is. A kötvénypiacok inkább gyengültek, a december közepe óta tartó korrekció megállt és visszafordult az amerikai hozamgörbén, a német hozamok pedig tovább folytatták az éve eleje óta tartó emelkedésüket, immár 0,4% fölé ért a tízéves hozam, és hasonló tendenciák voltak az eurózóna perifériás állampapírpiacain is.A magyar részvénypiac is követte a fejletteket, a nemrég elért csúcsok alatt oldalazott az index az elmúlt héten. A magyar hozamgörbe a hosszabb lejáratokon nagyrészt visszaadta a december végén, főként a hazai piac sajátosságainak köszönhetően kialakult rally eredményeit, azonban a görbe rövid végét, és a bankközi pénzpiaci kamatokat továbbra is lent tartják a Magyar Nemzeti Bank likviditásfokozó intézkedései."