Raiffeisen: nem reménykednek a piacok Trump gyors gazdasági sikereiben

"Az amerikai részvénypiacokon a 2016-os év harmadik negyedévében kibontakozott emelkedés némi konszolidációt mutatott. Az S&P500 index 2016. október és 2017. március közepe között rekord ideig, 110 kereskedési napon át nem esett 1%-nál nagyobb mértékben (sőt, az esést hozó napok száma is alacsony volt), amely sorozat most megszakadt. Ehhez hozzájárulhatott a FED újabb kamatemelése, de ennél sokkal fontosabb, hogy a piacok elkezdték kiárazni a Trump vezette kabinet gyors gazdasági sikereit. Ennek megfelelően a korábban 2,6% fölé emelkedő 10 éves amerikai hozam újra csökkenni kezdett, és az eddig kiemelkedően teljesítő bankrészvények is jelentős korrekciót éltek meg (ez utóbbihoz hozzájárultak a hitelezési aktivitás gyengüléséről szóló hírek is). Nem segített az sem, hogy az első negyedéves amerikai GDP növekedési ütem várhatóan gyengébb lesz a korábbi várakozásokhoz képest (közben egyre nő a különbség az ún. "hard" (tény) és a "soft" (bizalmi) mutatók között). Az európai részvénypiacok teljesítménye, az euró erősödés ellenére, valamivel erősebb volt amerikai társaiknál, a holland választásokat követően ugyanis csökkent a politikai kockázat, a makrogazdasági mutatók pedig tovább javultak. Az EKB felöl érkező jelzések egy esetleges szigorúbb monetáris politikára viszont a további részvény- és kötvénypiaci felértékelődés ellen hathatnak.

A hazai részvénypiac a február közepi történelmi csúcs után rövid idő alatt komolyabb esést élt meg. Az elmúlt két év egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaca ezzel jelentősen elmaradt a fejlődő piacok és a szűkebb régiónk idei átlagos teljesítményétől is. A hazai kötvénypiac sem áll sokkal jobban, a hosszú hozamok év elején indult emelkedése ugyan megállt, és március közepétől újra hozamcsökkenést láthattunk, de összességében az év eddig nem a hazai állampapíroké, legalábbis ami a hosszú oldalt illeti. A hozamgörbe rövid végén viszont már egy-két ügylet erejéig megjelentek a negatív hozamok, köszönhetően a jegybanki lépéseknek.A következő hónapra allokációnk a fejlett részvénypiacok tekintetében még óvatosabbá vált, tekintettel a jelentős áremelkedésre, illetve az amerikai gazdaságpolitikát övező implementációs kockázatokra. Emellett azonban a régióra pozitívak vagyunk, a kedvező makrogazdasági helyzet miatt, illetve a hazai piac korrekcióját inkább beszállási lehetőségnek tekintjük. A hazai kötvénysúlyunk ezzel párhuzamosan tovább emelkedett múlt hónaphoz képest, a hozamgörbe nagy meredeksége és a Magyar Nemzeti Bank továbbra is támogató monetáris politikája miatt látunk még értéket a magyar kötvénypiacban, a fejlett kötvényeket azonban alacsony súlyozással tartjuk. Viszonylag magasan tartjuk az ingatlan és az aktívan kezelt abszolút hozamcélú alap kitettség súlyát."