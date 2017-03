Rossz a hangulat Amerikában, elesett a 21 ezer pontos álomhatár

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A pénteki kereskedés első felében a Dow Jones index 20 965 pont körül állt, ez 0,16 százalékkal volt alacsonyabb a csütörtöki záróértéknél. Az S&P-500 eközben 0,2 százalékot veszített, akárcsak a Nasdaq.

A Dow-komponenseket elnézve egyelőre a pénzügyi szektor képviselői javítanak a képen valamelyest, hiszen a Goldman Sachs 0,7%-kal, a JP Morgan pedig 0,4 százalékkal erősödött, de az American Express is minimális pluszban volt. A másik oldalon áll ellenben a Nike 1,8%-os és a Wal-Mart egy százalékos gyengülése, vagyis főleg a kiskereskedelmi cégeket büntetik a befektetők.

Az olaj egyelőre nem gyakorol további nyomást az amerikai részvényekre, hiszen a Brent és a WTI jegyzése is 1,1% körüli pluszban van. ennek megfelelően a Chevron egyelőre minimális emelkedést, az Exxon Mobil pedig kismértékű gyengülést mutat.A devizapiacon az utóbbi napokban az ismét felerősödő kamatemelési várakozások fűtötték a dollárt, a részvényekre azonban egyelőre minimális volt a hatás. Miközben néhány hete még senki nem hitt abban, hogy a Fed március közepén kamatot emelhet, mostanra a piac majdnem 80%-os valószínűséggel árazza a 25 bázispontos szigorítást. Elvileg hamarosan megszólal Janet Yellen jegybankelnök is egy rendezvényen, vagyis még ma este is jöhetnek kilengések az árfolyamokban.