Saját magát adta fel bróker Marcsika

A korábbi hírek még arról, szóltak, hogy tavaly decemberben a rendőröknek sikerült bróker Marcsika nyomára bukkanniuk , a Kun-Mediátor már jó ideje körözés alatt álló vezetőjét Belize-ben fogták el. Azóta a magyar rendőrök már ki is hallgatták a csalással gyanúsított nőt, akiről olyan hírek is terjengtek, miszerint Belize-ben is az itthonihoz hasonló csalással kísérletezett és ezért bukhatott le.A Bors információi szerint azonban nincs szó újabb csalási kísérletről és az sem igaz, hogy a rendőrök bukkantak rá bróker Marcsikára, ugyanis saját magát adta fel a rendőrségen. Úgy tudni, azért adta fel magát, mert elfogyott a pénze, a korábban magával vitt pár millió dollárt felélte, és a pénztelenséget megelégelve döntött a feladás mellett. Az ügyre rálátó forrás szerint bróker Marcsika akár évekig is eléldegélhetett volna Belize-ben anélkül, hogy elkapták volna.Az újabb csalási kísérlettel kapcsolatban pedig az állítólagos forrás úgy gondolja, hogy nem volt szó újabb piramisjátékról, mivel Dobrai Sándorné egy külföldi nyelvet sem beszél, így pedig nehéz lett volna hálózatot építeni, ráadásul a Belize-ben élők elég bizalmatlanok, így szinte biztos, hogy tőlük nem lehetett volna sok pénzt kicsalni.