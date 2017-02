Százezer magyar ellenőrizte brókercégét, 10 millióval bírságolt az MNB

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Százezer befektető ellenőrizte a brókercégét

1,5 millió ügyfél, 40 szolgáltató

10,5 milliós bírság négy brókercégnek

14 jelzés érkezett az érintett befektetők szerint helytelenül feltüntetett pénzeszköz-egyenlegekre,

míg 5 jelzés a helytelenül feltüntetett értékpapír-készletekre.

Tizenhét jelzés szerint mind a pénzösszegek, mind az értékpapírok darabszáma pontatlanul szerepeltek, vagyis az ÉSZLA-adatok nem egyeztek meg a befektetési szolgáltató által küldött számlaegyenleggel.

A bejelentések alapján az MNB májusban 4 befektetési szolgáltatónál indított vizsgálatokat, akik összesen 10,5 millió forintos prudenciális és fogyasztóvédelmi bírságot kaptak.

Mi az az ÉSZLA?

Az MNB Portfolio-nak küldött adatai szerint a tavaly februári indulás óta idén január végéig összesen százezres nagyságrendben keresték fel a befektetők az MNB Értékpapírszámla-lekérdező alkalmazását (ÉSZLA). Az oldal látogatottsága a havonta megújuló belépési jelszavak kézhezvételét követően a legmagasabb a jegybank tájékoztatása szerint, ilyenkor naponta több ezer ügyfél is ellenőrizni szokta a szolgáltatója által közölt adatokat.Tavaly februárban 42,. A szolgáltatók és az ügyfélszám csökkenése valószínűleg azzal magyarázható, hogy időközben több, adatszolgáltatással érintett társaság is megszűnhetett. Az ügyfelek között persze nemcsak lakossági befektetők, hanem gazdasági társaságok és egyéb szervezetek is vannak, tehát az alkalmazás valamennyi értékpapírszámla, értékpapír letéti számla és ügyfélszámla tulajdonos számára elérhető.Érdekes adat, hogyaz ügyfelek az elmúlt egy évben.Megkérdeztük az MNB-t arról is, hogy az ÉSZLA első évi működése alatt összesen hány brókercéggel szemben jeleztek eltéréseket a befektetők. Mint kiderült, az MNB felé. Ezen belülVoltak emellett olyan szolgáltatók is, akikről kiderült, hogy nem küldték ki minden ügyfelük részére az online ÉSZLA felületre történő belépéshez szükséges azonosítót és/vagy jelszót, bár a jegybank tájékoztatása szerint az érintett intézmények már a vizsgálat során igyekeztek pótolni a hiányosságokat.Az MNB honlapján elérhető lekérdezési rendszert a 2015-ös tavaszi brókerbotrányok tettek szükségessé és indokolttá. A rendszer indulásakor az MNB megjegyezte, hogy az ÉSZLA-val elkerülhető lesz a fiktív számlák és állományok vezetése.Az értékpapírszámlát vezető cégek ügyfelei 2016. február 10-től kérdezhetik le az MNB elektronikus felületén a szolgáltatójuknál vezetett értékpapír- és ügyfélszámla egyenlegüket. A befektetési szolgáltatóknak a tárgyhót követő 5. munkanapig át kell adniuk az ügyfeleik értékpapír- és pénzegyenlegeire vonatkozó anonim adataikat a jegybanknak. Ezeket a számlatulajdonosok legkésőbb az átadást követő 5. munkanaptól, a következő havi egyenleg adatainak feltöltéséig, de legkésőbb a következő hó 10. munkanapjáig ellenőrizhetik.Azoknak, akik esetleg még nem ismerik a rendszert, fontos információ lehet, hogy a felületen a felhasználható egyenleget és az értékpapírok darabszámát lehet megnézni, de az opciós és határidős eszközöket és egyes értékpapírok aktuális piaci értékét nem mutatja a felület.

Az ÉSZLA belépési felülete