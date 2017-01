Újabb 126 ezer részvényt vettek hétfőn Zsidayék

A tranzakció után a cég tulajdonában lévő saját részvények mennyisége 510 747 darab törzsrészvény, amely a törzsrészvények 55 %-a, a teljes kibocsátott alaptőke 53,45 %-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 53,46 %-a.

A múlt héten újabb 150 ezer saját részvény vételére adott megbízást a Plotinus 5700 forintos árfolyamon. Ebből, a maradék 23 961 darab részvény visszavásárlására vonatkozó megbízás a fentieknek megfelelően a kereskedési könyvben marad lejáratig vagy teljesülésig.A hétfői közleményben azt is bejelentette a Plotinus, hogy a maradék, és esetlegesen szükséges likviditása megóvása érdekében, illetve mivel nem szeretnének a tulajdonukban lévő egyéb értékpapírok piacán szükségtelen és nagyarányú gyors eladói nyomást generálni,A cég arról is beszámolt, hogy a Plotinus 2019/A kötvények piacán fennálló eladói szándékokra tekintettel, az Igazgatótanács elnökének 100%-os tulajdonában álló Tündérszikla Zrt. a holnapi napon 100 millió forint névértékben fog megbízást adni Plotinus 2019/A kötvények vásárlására 116%-os nettó árfolyamon.A Plotinus január elején jelentette be, hogy két éven belül kivonulna a Budapesti Értéktőzsdéről, ezért elkezdi vásárolni saját részvényeit a likviditás alakulásának függvényében. Zsiday Viktor, a társaság elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a tőzsdei részvétel költségei nem állnak arányosságban a hasznokkal.